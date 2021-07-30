Шесть предприятий Бурятии участвуют в конкурсе «100 лучших товаров России»

Список участников традиционен – «Амта», «Бурятмяспром», «Селенга» и «Байкальская смолка»



В Бурятии подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В этом году в конкурсе приняло участие 15 товаров от пяти предприятий агропромышленного комплекса.



Как сообщили в пресс-службе правительства республики, на финальный федеральный этап рекомендованы «Бурятмяспром», мясоперерабатывающая фабрика «Селенга», кондитерская фабрика «Амта», Улан-Удэнская птицефабрика, цех «Кондитерские истории», ИП Грудинин Д.А «Байкальская смолка». Итоги всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» будут известны в конце этого года.



Эксперты комиссии оценили продукцию в конкурентной среде, проверили на соответствие безопасности и качества по органолептическим и физико-химическим показателям. Повышенные баллы получили те участники, чья продукция изготавливается на предприятиях с внедрением системы менеджмента качества и на которых проводится мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.



Кондитерская фабрика «Амта» представила известные на всю страну конфеты «Кедровый грильяж» и «Байкальский метеорит». Экспертам была презентована новинка - узнаваемые фирменные конфеты с добавлением облепихи и клюквы и кедровый грильяж с кешью.



Цехом «Кондитерские истории», входящим в группу компаний «Титан», на конкурс заявлены пирожные «Сказка» и «Зимняя вишня», бисквитные торты «Черемуховый» и «Неженка». Еще один бренд группы компаний «Титан» - мясоперерабатывающая фабрика «Селенга» представила на конкурс сервелат «Ореховый» с кедровым орехом и «Фирменный».

«Бурятмяспром» на конкурс решил отправить наиболее популярные и любимые покупателями колбасные изделия «Любительская свиная», «Докторская» и сосиски «Молочные».



Еще один участник - Улан-Удэнская птицефабрика представила на конкурс яйца куриные пищевые диетические и столовые.



Традиционная для жителей Сибири и Дальнего Востока, но загадочная для покупателей западной части страны смолка «Байкальская» на суд экспертам показала три вида жевательной серы: паровую, копченую и классическую.



«Конкурс «100 лучших товаров России» - это еще одна возможность доказать потребителям, что наша продукция на 100% является качественной. К тому же участие в конкурсе может придать товарам из Бурятии узнаваемость за пределами региона, что повысит их конкурентоспособность» - отмечает министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.



С министром трудно не согласиться, но добавим, что из года в год честь Бурятии на этом конкурсе отстаивают практически одни и те же предприятия. Благо – их широкий ассортимент, видимо, пока позволяет избежать эффекта дежа-вю у жюри почтенного соревнования.



Фото: egov-buryatia.ru









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