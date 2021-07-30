30.07.2021
Алдар Доржиев назначен министром туризма Бурятии

Алдар Доржиев назначен министром туризма Бурятии

Должность директора Тункинского национального парка вновь вакантна
Министром туризма Бурятии назначен Алдар Доржиев. Соответствующее постановление 29 июля подписал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в его пресс-службе.

«Постановляю назначить Доржиева Алдара Джангаровича министром туризма Республики Бурятия, членом правительства Республики Бурятия 2 августа 2021 года», - говорится в постановлении.

Алдар Доржиев родился 28 февраля 1976 года в Улан-Удэ. В 1998 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция». После института работал в должности главного специалиста в правовом управлении Народного Хурала Бурятии. В июне 2000 года Алдар Доржиев стал консультантом правового управления и осуществлял правовое обеспечение деятельности республиканского парламента.

В марте 2007 года защитил диссертацию по теме «Правовое положение аппарата Народного Хурала Республики Бурятия». По итогам защиты получил ученую степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. – «Конституционное право, муниципальное право» в рамках окончания заочной аспирантуры Юридического института ТГУ.

В январе 2009 года назначен заместителем председателя Комитета по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов и руководителем отдела правовой экспертизы администрации президента и правительства РБ. В декабре 2011 года назначен на должность заместителя председателя Государственно-правового комитета администрации главы и правительства республики. С 16 мая 2019 года Алдар Доржиев назначен руководителем Тункинского национального парка в Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru
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