Алдар Доржиев назначен министром туризма Бурятии

Должность директора Тункинского национального парка вновь вакантна

Министром туризма Бурятии назначен Алдар Доржиев. Соответствующее постановление 29 июля подписал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в его пресс-службе.



«Постановляю назначить Доржиева Алдара Джангаровича министром туризма Республики Бурятия, членом правительства Республики Бурятия 2 августа 2021 года», - говорится в постановлении.



Алдар Доржиев родился 28 февраля 1976 года в Улан-Удэ. В 1998 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция». После института работал в должности главного специалиста в правовом управлении Народного Хурала Бурятии. В июне 2000 года Алдар Доржиев стал консультантом правового управления и осуществлял правовое обеспечение деятельности республиканского парламента.



В марте 2007 года защитил диссертацию по теме «Правовое положение аппарата Народного Хурала Республики Бурятия». По итогам защиты получил ученую степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. – «Конституционное право, муниципальное право» в рамках окончания заочной аспирантуры Юридического института ТГУ.



В январе 2009 года назначен заместителем председателя Комитета по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов и руководителем отдела правовой экспертизы администрации президента и правительства РБ. В декабре 2011 года назначен на должность заместителя председателя Государственно-правового комитета администрации главы и правительства республики. С 16 мая 2019 года Алдар Доржиев назначен руководителем Тункинского национального парка в Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru



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