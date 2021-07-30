В Бурятии устроят облаву на пьяных водителей

30 и 31 июля на трассах республики пройдет массовая проверка

Сегодня и завтра в Бурятии, в том числе в Улан-Удэ, пройдет массовая проверка водителей. На въездах и выездах к местам отдыха людей выставлены 14 дополнительных нарядов ДПС ГИБДД.

- Полицейские, задействованные в рейдовых мероприятиях, нацелены, в первую очередь, на выявление и пресечение фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения, а также не имеющих права управления ТС либо лишенных такого права, - отметили в МВД Бурятии.

Госавтоинспекция региона напоминает, что управление транспортным средством в нетрезвом виде является самым опасным нарушением правил дорожного движения, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение ПДД влечет уже уголовную ответственность.

- Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые, управляя автомобилем в состоянии опьянения, ведут себя на дороге неадекватно, - отметили в ведомстве.





фото: Номер один