«Бурятхлебпром» оштрафовали на 100 тысяч за нарушение антиковидных мер

Нарушения обнаружены в одном из магазинов предприятия



Советский районный суд Улан-Удэ признал АО «Бурятхлебпром» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Решением суда предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, основанием для разбирательства стали нарушения антиковидных ограничений, выявленных в магазине «Бурятхлебпрома» на улице Кабанская. Там не соблюдался дезинфекционный режим, отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха, разметки о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра и не были обеспечены условия для обработки рук посетителями.



Фото: «Номер один» Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, основанием для разбирательства стали нарушения антиковидных ограничений, выявленных в магазине «Бурятхлебпрома» на улице Кабанская. Там не соблюдался дезинфекционный режим, отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха, разметки о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра и не были обеспечены условия для обработки рук посетителями.Фото: «Номер один»

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