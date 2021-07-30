Вода из центрального водовода Улан-Удэ безопасна

«Водоканал» проводит ежедневный лабораторный контроль качества питьевой воды на Левобережье



В Улан-Удэ все показатели холодной водопроводной воды соответствуют общепринятым нормативам, показывают проверки «Водоканала», сообщили в пресс-службе городской администрации.



В связи с подъемом уровня грунтовых вод на Левом берегу лаборатория предприятия проводит ежедневный лабораторный контроль качества питьевой воды из всей централизованной системы водоснабжения города. Определяется качество питьевой воды по химическим показателям и отсутствие в ней каких-либо болезнетворных микроорганизмов.



Такие пробы питьевой воды лаборатория предприятия обычно проводит два раза в месяц. Однако сейчас в связи с нестабильной паводковой ситуацией пробы из водоколонок, находящихся на Левом берегу вблизи Селенги, проводятся ежедневно. Таких водоколонок, нуждающихся в проверке в микрорайонах Левобережья насчитывается 17 штук, при этом более 600 водоколонок состоит на балансе предприятия.



«В нашей воде нет бактерий. Тем более сейчас, в связи с повышением уровня воды в реке, мы осуществляем обеззараживание питьевой воды. Вода в колонки поступает с поселкового водозабора. Все показатели холодной водопроводной воды соответствуют общепринятым нормативам», - рассказала начальник лаборатории МУП «Водоканал» Галина Доржиева.



Помимо проверки качества централизованной воды из городской распределительной системы, администрацией Советского района совместно с МУП «Водоканал» производится отбор проб воды из частных скважин микрорайонов Левобережья: острова Комсомольский, Солдатский, Заречный, Левый берег.



«Если централизованная вода из водоколонок безопасна и пригодна для употребления, то воду из скважин частных подворьев в связи с подъемом реки Селенга и грунтовых вод в настоящий момент пить не рекомендуется. Эти микрорайоны определены по близости к реке Селенга, здесь максимальный уровень подъема грунтовых вод», - рассказал заместитель руководителя администрации Советского района по работе с отдаленными микрорайонами Евгений Алексеев.



Напомним, для жителей микрорайонов Левого берега силами Комбината по благоустройству Улан-Удэ и «Водоканала» организован ежедневный подвоз питьевой воды. Всего определено 19 точек. Также администрация Советского района принимает заявки по доставке воды волонтерами для маломобильных, одиноко проживающих и пожилых граждан. Обращаться можно по телефону: 22-75-88.



Фото: ulan-ude-info.ru



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