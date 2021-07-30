В Улан-Удэ перекроют две дороги по улице Жердева

Причина – реконструкция тепломагистрали





В Октябрьском районе Улан-Удэ в связи с реконструкцией тепломагистрали №6 будут перекрыты две дороги по улице Жердева, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Со 2 по 30 августа – дорога по улице Жердева, рядом с домом №10а – заезд с улицы Мокрова на улицы Жердева-Калашникова.





Со 2 по 20 августа - дорога по улице Жердева, рядом с домом №72а – заезд с улицы Мокрова, рядом с остановкой ТЦ «Абсолют».Фото: «Номер один»