В Улан-Удэ перекроют две дороги по улице Жердева

Причина – реконструкция тепломагистрали
В Октябрьском районе Улан-Удэ в связи с реконструкцией тепломагистрали №6 будут перекрыты две дороги по улице Жердева, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Со 2 по 20 августа - дорога по улице Жердева, рядом с домом №72а – заезд с улицы Мокрова, рядом с остановкой ТЦ «Абсолют».
Со 2 по 30 августа – дорога по улице Жердева, рядом с домом №10а – заезд с улицы Мокрова на улицы Жердева-Калашникова.
Фото: «Номер один»
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