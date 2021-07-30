В Бурятии увеличатся пенсии у 53 тыс жителей республики

ПФР произвел перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам и индексацию накопительных пенсий



Пенсионный фонд России произвел ежегодный перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам и индексацию накопительных пенсий. Увеличенные размеры пособий начнут выплачиваться с августа более 53 тысячам жителей республики, сообщили в ОФПР по Бурятии .



О перерасчете работающим пенсионерам



С августа пенсионеры, работавшие в 2020 году, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере. Увеличение пособия произойдет в связи с проведенным ежегодным перерасчетом размеров страховой пенсии работающих пенсионеров, не требующим подачи заявления.



На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели в 2020 году уплачивали страховые взносы в Пенсионный фонд. В Бурятии перерасчет страховых пенсий коснется 52 418 работающих пенсионеров.



В отличие от традиционной индексации, когда размеры страховых пенсий увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета имеет индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2020 году, с учетом которого работодатель уплатил за него страховые взносы, и на основании уплаченной суммы были начислены пенсионные коэффициенты.



Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными коэффициентами в денежном эквиваленте. С 1 января 2021 года размер пенсионного коэффициента составляет 98,86 руб. С учётом этого размера перерасчет будет произведён пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность с января по апрель текущего года.



О корректировке накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты с 1 августа



Кроме перерасчета страховых пенсий работающим пенсионерам, с 1 августа на 6,4% будут увеличены накопительные пенсии 410 жителям Бурятии. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2020 года. Перерасчет пройдет также беззаявительно.



Повышение получат и участники программы государственного софинансирования пенсий, которым сформированные средства выплачиваются срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую выплату к пенсии в республике получают 326 человек. С августа она будет повышена на 6,3%.



Оба вида доплаты назначаются в границах прежнего пенсионного возраста, женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.



Повышение размера выплат пенсионных накоплений проводится ежегодно с 1 августа при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год (согласно федеральному закону № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» от 30 ноября 2011 года).

Средства пенсионных накоплений формируются главным образом за счет части страховых взносов, которые работодатели перечисляли за своих работников до 2014 года. Как правило, пенсионные накопления формируются:



- у граждан 1967 года рождения и моложе, работавших в период с 2002 по 2014 год, за счет того, что их работодатели уплачивали часть страховых взносов на финансирование накопительной пенсии;



- у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения, работавших в период с 2002 по 2004 год, за которых работодатели уплачивали часть страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства;



- у участников Программы государственного софинансирования пенсий, производивших уплату добровольных страховых взносов;



- у женщин, направивших средства материнского (семейного) капитала на формирование своей накопительной пенсии.



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Фото: ОПФР по Бурятии



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