В Улан-Удэ военные взялись за дома самовольщиков

Подано уже 10 исков о сносе незаконных строений





Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений Минобороны России одно за другим подает исковые заявления на горожан, проживающих в поселке Вагжанова. Военные требуют снести жилые дома.

«Номер один» ранее уже рассказывал о непростой ситуации, сложившейся в поселке Вагжанова. Многие дома там возведены незаконно, без правоустанавливающих документов. Отметим, дома эти возводились постепенно: кто-то живет в микрорайоне с середины прошлого века, кто-то построился совсем недавно.До недавних времен люди спокойно жили, периодически предпринимая попытки узаконить свои жилища. Ситуация обострилась в начале 2020 года, когда к жителям улицы Каменная пожаловали представители воинской части, пятой танковой бригады и военные полицейские. Они сообщили людям, что их дома возведены незаконно и будут сноситься, так как минобороны планирует построить широкую дорогу для проезда военной техники. С такими же обещаниями столкнулись жители улиц Войсковая и Школьная.Сообщалось, что если минобороны начнет строить дорогу для проезда техники, в ее границы ориентировочно попадет 137 участков. Так, по улице Каменная планировали урезать 16 участков, из них в девяти случаях требуется снос домов. По улицам Школьная и Войсковая, по мнению представителей воинских частей, подлежат сносу все постройки, расположенные слева от дороги по направлению от улицы Гарнизонная к полигону (по улице Школьная – 63 дома, по улице Войсковая – 56 домов).Тогда огласка в СМИ и активная позиция самих жителей Дивизионной помогла избежать критической ситуации и до сноса не дошло. Конфликт затих.В августе того же года сообщалось, что Минобороны готово передать землю под занимаемыми участками в муниципальную собственность. «Вопрос о передаче земельных участков в поселке Вагжанова в муниципальную собственность будет решен положительно при выполнении мэрией нескольких условий: ремонт дороги по улице Каменная, а также обеспечение по ней круглосуточного проезда военной техники и личного транспорта военных».Однако с тех пор прошел почти год, а ситуация не изменилась. В комитете по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ «Номер один» на вопрос о том, когда на улице Каменная начнется ремонт дороги, ответили, что минобороны передало лишь полотно дороги, а землю под ней передавать отказывается. Соответственно, о ремонте дороги пока речи нет.Недавно на сессии Народного Хурала глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что вопрос с федеральными землями в поселке Дивизионный удалось решить. Передача земли от федералов региону (сначала республике, а затем городу) должна состояться в скорейшем времени.«Буквально вчера подписал бумаги о землях поселка Дивизионный, где живут многие десятилетия люди, но по документам это земли министерства обороны России. Так вот спешу сообщить, что вопрос согласован на всех уровнях, включая Восточный военный округ. Поэтому думаю, что для жителей Дивизионной это финальная стадия», - сообщил тогда Алексей Цыденов.Вопрос, возможно, согласовать удалось, но минобороны не дремлет – начиная с середины июня Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений минобороны подает иски в Советский районный суд на жителей улицы Войсковая.Своей историей с «Номер один» поделилась Рэгзема Баторова, жительница улицы Войсковая. У Рэгземы трое несовершеннолетних детей. Участок в поселке Вагжанова они с супругом приобрели в 2011 году. Документов у продавца на землю не было, но молодых супругов это не остановило.- Денег было мало, увидели это объявление и решили купить. Продавец нас заверил, что документы можно будет оформить. Тогда мы не знали, что это земля минобороны. Перевезли из деревни маленький дом, потом построили новый на материнский капитал. До недавнего времени спокойно жили. Но вот получили письмо с требованием освободить земельный участок, а также выплатили штраф 30 тыс. рублей,- рассказывает многодетная мама.На днях Рэгзема вновь собирается в суд и очень боится, что суд встанет на сторону военных и им придется сносить собственный дом. У семьи Баторовых это единственное жилье. В схожей ситуации оказались и другие жители Войсковой – такие же многодетные семьи, поставившие скромные домики на средства материнского капитала.- Мы готовы выкупить участки, платить за них аренду министерству обороны, все что угодно, лишь бы не сносили, ведь идти нам некуда, - говорят соседки Рэгземы.Недавно Советский районный суд уже вынес решение об освобождении самовольно занятого участка. Снести свой дом и хозпостройки предстоит одной из жительниц улицы Войсковая. Женщина заняла участок общей площадью 20 соток.Суд постановил запретить гражданке осуществление хозяйственной деятельности на самовольно занятой части земельного участка, освободить самовольно занятую часть земельного участка площадью 2273 кв. м путем демонтажа (сноса) жилого дома, бани, гаража, ограждений, хозяйственных построек, а также обязать женщину в течение одного месяца с даты вступления в законную силу решения суда привести самовольно занятую часть земельного участка в первоначальное, пригодное для использования состояние.Сейчас в производстве Советского районного суда находится девять исков Минобороны.Конечно же, мы не оправдываем жителей, самовольно построивших дома. Тем более что эта ситуация послужит хорошим уроком для тех, кто собирается, переехав в Улан-Удэ, так же построиться «на халяву», не имея на то разрешительных документов.В комитете по управлению имуществом «Номер один» сообщили, что надеяться на положительный исход могут только те, кто построил дома в 90-е годы, до передачи этих земель минобороны России. Можно долго рассуждать, кто виноват, что все сложилось таким образом – сами жители или городские власти (не занимавшиеся проблемой самовольщиков долгие годы), но в случае победы минобороны без крыши над головой останутся десятки семей.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»