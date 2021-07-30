В Бурятии в реке обнаружены тела 10-летней девочки и мужчины

Они пропали после опрокидывания моторной лодки в протоке реки Селенги, в районе села Югово



В Бурятии в реке Селенга сегодня обнаружены тела девочки и мужчины,



Тело девочки обнаружил местный рыбак, а мужчину обнаружили спасатели. Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинских экспертиз для определения причины смерти.



Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).



В настоящее время водителю моторной лодки предъявлено обвинение. Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.



Напомним, 23 июля около 11 часов местного времени в протоке реки Селенги, в районе села Югово опрокинулась моторная лодка «Казанка» под управлением 41-летнего местного жителя. В результате случившегося пассажиры, 40-летний мужчина и 10-летняя девочка оказались в воде. При проведении спасательных мероприятий их местонахождение не было сразу установлено.



Фото: Восточное МСУТ СК России ропавших после опрокидывания моторной лодки 23 июля В Бурятии в реке Селенга сегодня обнаружены тела девочки и мужчины, п , сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.Тело девочки обнаружил местный рыбак, а мужчину обнаружили спасатели. Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинских экспертиз для определения причины смерти.Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).В настоящее время водителю моторной лодки предъявлено обвинение. Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.Напомним, 23 июля около 11 часов местного времени в протоке реки Селенги, в районе села Югово опрокинулась моторная лодка «Казанка» под управлением 41-летнего местного жителя. В результате случившегося пассажиры, 40-летний мужчина и 10-летняя девочка оказались в воде. При проведении спасательных мероприятий их местонахождение не было сразу установлено.Фото: Восточное МСУТ СК России

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