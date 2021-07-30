Жительницу Бурятии, задушившую голыми руками голую соперницу, ждет суд

Она застала мужа с любовницей в бане, куда вернулась для расправы после застолья



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы,



По данным следствия, 12 февраля нынешнего года обвиняемая вместе с мужем употребляла спиртные напитки в гостях у своих знакомых в селе Новоильинск Заиграевского района. Вечером муж ушел в баню. Супруга спустя несколько минут последовала за ним и застала его в бане с любовницей.



После скандала мужчина вернулся к столу, а обвиняемая спустя некоторое время вновь пришла в баню, где напала на соперницу, повалила ее на пол, обхватила руками за шею и задушила, а после скрылась с места происшествия.



Пьяная компания только через несколько часов обнаружила тело 32-летней потерпевшей, в правоохранительные органы хозяева дома позвонили спустя почти сутки.



Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: buryatia.sledcom.ru В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве односельчанки , сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, 12 февраля нынешнего года обвиняемая вместе с мужем употребляла спиртные напитки в гостях у своих знакомых в селе Новоильинск Заиграевского района. Вечером муж ушел в баню. Супруга спустя несколько минут последовала за ним и застала его в бане с любовницей.После скандала мужчина вернулся к столу, а обвиняемая спустя некоторое время вновь пришла в баню, где напала на соперницу, повалила ее на пол, обхватила руками за шею и задушила, а после скрылась с места происшествия.Пьяная компания только через несколько часов обнаружила тело 32-летней потерпевшей, в правоохранительные органы хозяева дома позвонили спустя почти сутки.Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru

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