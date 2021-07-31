В Бурятии назрел «барачный» раскол

Городским «аварийщикам» повезло больше





Тема признания бараков аварийными и подлежащими сносу обширна и противоречива. На территории республики после 01.01.2017 года признано аварийными и подлежащими сносу порядка 140 тыс. квадратных метров жилых помещений, и ежегодно количество жителей таких бараков неуклонно растет, однако на переселение денег нет.

Среди бараков четко выделяются группы с двумя противоположными устремлениями. Одна – это бараки, где жители активно сопротивляются, когда власти начинают выносить решения о том, что их дома аварийные и подлежат ликвидации. В другой группе, напротив, граждане желают, чтобы их расселили как можно скорее, и стараются всеми силами приблизить этот момент. Им ценой больших усилий, порой через суд, приходится заставлять чиновников признать дом аварийным.Бараки первой группы чаще всего находятся в городе Улан-Удэ. Особенно те, которые стоят в хороших, привлекательных для повторной застройки местах – недалеко от коммунальной инфраструктуры и оживленных дорог. А вот бараки второй группы зачастую находятся в селах республики.Недавно в городе Улан-Удэ республиканские власти объявили о намерении расселить аварийный неблагоустроенный двухэтажный дом по улице Балдынова, 5а, и использовать для этого средства бюджета республики. Как сообщили общественности, для части жильцов чиновники намереваются даже временно арендовать квартиры в городе, опять же за счет бюджета.Из 20 барачных квартир под расселение попали 17 (в остальных жители не смогли подтвердить право на жилье). Дом признан аварийным и подлежащим сносу в 2018 году, но, как отметил правительственный сайт, «на сегодня из аварийного и непригодного для проживания жилья за счет средств федерального Фонда реформирования ЖКХ по нацпроекту «Жилье и городская среда» переселяют только тех граждан, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года». Поэтому в данном случае в дело пустят республиканские средства. По предварительным подсчетам, для расселения дома потребуется более 40 млн рублей. Зампред правительства республики Евгений Луковников в мае этого года сообщил, что дом находится в очень плохом состоянии, а первоочередная задача – расселить тех, у кого это единственное жилье и некуда выехать: «Это семь семей, которые мы должны переселить в самое ближайшее время».Для семи «ячеек общества» как раз и планировали снять в аренду квартиры. Для чего в бюджете запросили 2 млн рублей. После сноса дома на его месте намерены построить новый многоквартирный дом, где жильцы 17 барачных квартир получат жилье. Евгений Луковников предположил, что за год-полтора дом будет построен.Когда жители аварийного дома по улице Гагарина, 1, в селе Тарбагатай узнали, что улан-удэнскую развалюху расселяют за счет республиканского бюджета, они решили, что по аналогичной схеме можно и нужно расселить и их двухэтажный барак. Ведь их тоже признали «аварийщиками» после 2017 года. Сельчане написали в минстрой Бурятии. Но вскоре пришел ответ, из которого следовало, что да, «балдыновский» дом признан аварийным после 1 января 2017 года и его расселяют, так как он является республиканской собственностью (приватизированных квартир там нет). В итоге сельчанам отказали в расселении за счет республиканского бюджета и рекомендовали обратиться к местным властям.Типичный ответ республиканских властей таков – федеральная поддержка существует лишь по «аварийным» домам до 2017 года, все, что позже, пусть расселяют муниципалы за муниципальные средства.Но мы представляем, что такое бюджет сельского муниципалитета. Понятно, что шанс на переселение в этом случае минимальный. Финансирование республиканской программы расселения аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года, идет так: 98 % дает федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ, еще 1,8% - Бурятия и 0,2% - местный бюджет.Сейчас на дворе 2021 год. Список аварийных домов, подлежащих сносу, постоянно пополняется новыми адресами.На территории республики после 01.01.2017 года признано аварийными и подлежащими сносу порядка 140 тыс. квадратных метров жилых помещений, честно констатировали в министерстве строительства республики.Видно, что федеральная власть не торопится поддерживать регионы по «аварийщикам». Если для тех, кто успел попасть в нацпроект до 01.01.2017 года шансы на расселение есть, то после 01.01.2017 надежды весьма призрачны. При отсутствии федеральной помощи Бурятии, по идее, надо самостоятельно помогать землякам - принять программу по домам, признанным аварийными в 2017 - 2021 гг. По логике, 99,5% финансовой нагрузки на себя должен взять республиканский бюджет, а 0,5% - муниципалитеты. И расселять по мере сил.Учитывая дотационность субъекта (Республики Бурятия. – Прим. ред.), принятие программы и финансирование за счет республики не представляется возможным, ответили на это «Номер один» в минстрое Бурятии.То есть для новой программы нет денег, а судьба жителей всех аварийных домов, признанных таковыми после 2017 года, повисла в воздухе по банальной причине – нет денег. И в то же время сколько сотен миллионов рублей выделено из бюджета Бурятии в 2017 - 2021 гг. на выплату огромных доплат из республиканского бюджета к пенсиям бывших высоких чиновников региона: экс-министров, депутатов Хурала и других чиновников в отставке? Думается, если поскрести, то деньги найти можно. Но, увы, нет решимости сделать нужный шаг, например, отменить Закон Бурятии об этих доплатах. Высвободившиеся средства можно было бы направить на расселение аварийных домов. В первую очередь в сельских муниципалитетах. Иначе они рискуют зайти в «барачный» тупик.Тем временем тарбагатайцы с улицы Гагарина, 1, продолжают биться за расселение своего барака.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»