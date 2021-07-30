В Улан-Удэ со 2 августа откроются аттракционы

Они смогут работать только при соблюдении целого ряда условий





По решению республиканского оперативного штаба со 2 августа в Бурятии разрешена работа аттракционов на открытом воздухе. Обязательное условие для возобновления их работы - соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Напомним, данный вопрос в числе многих других был поднят предпринимательским сообществом во время бизнес-завтрака с главой Бурятии неделю назад. Алексей Цыденов обратился к членам штаба с просьбой разработать условия работы аттракционов с учетом пандемии.Для приема посетителей аттракционы должны выполнить обязательные условия:- соблюдение дистанции при посадке, высадке, прокате в кабинах аттракциона;- регулирование потока отдыхающих,- ношение масок сотрудниками и посетителями,- ведение дезинфекции территории, предоставление средств защиты и дезинфекции для посетителей,- загрузка на аттракционы не более 50% от максимальной наполняемости,- дистанцирование при посадке и в очереди в кассы на расстояние 1.5 м,- наличие у сотрудников сертификата профилактической прививки, в том числе первым компонентом, против коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевания, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до выхода на работу,- термометрия посетителей и сотрудников.Фото: «Номер один»