В Улан-Удэ со 2 августа откроются аттракционы

Они смогут работать только при соблюдении целого ряда условий
По решению республиканского оперативного штаба со 2 августа в Бурятии разрешена работа аттракционов на открытом воздухе. Обязательное условие для возобновления их работы - соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Напомним, данный вопрос в числе многих других был поднят предпринимательским сообществом во время бизнес-завтрака с главой Бурятии неделю назад. Алексей Цыденов обратился к членам штаба с просьбой разработать условия работы аттракционов с учетом пандемии.
Для приема посетителей аттракционы должны выполнить обязательные условия:
- соблюдение дистанции при посадке, высадке, прокате в кабинах аттракциона;
- регулирование потока отдыхающих,
- ношение масок сотрудниками и посетителями,
- ведение дезинфекции территории, предоставление средств защиты и дезинфекции для посетителей,
- загрузка на аттракционы не более 50% от максимальной наполняемости,
- дистанцирование при посадке и в очереди в кассы на расстояние 1.5 м,
- наличие у сотрудников сертификата профилактической прививки, в том числе первым компонентом, против коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевания, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до выхода на работу,
- термометрия посетителей и сотрудников.
Фото: «Номер один»
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