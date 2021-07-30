В Улан-Удэ горожанам можно идти по грибы

Администрация столицы Бурятии определила места для сбора дикоросов в лесах



Администрация Улан-Удэ для сбора дикоросов разрешила посещать Верхнюю Березовку: Аршанское участковое лесничество, лесные кварталы за кафе «Кулькисон», а также лесной квартал, примыкающий к Этнографическому музею, сообщили в пресс-службе мэрии.



В микрорайоне Аршан – кварталы от лыже-биатлонного комплекса «Снежинка» вдоль пешеходной тропы здоровья «Байкальская экологическая тропа», за дацаном «Ринпоче Багша», улицы Семейная, Кедровая, ДНТ «Почтовая тройка» улицы Высоцкого и Аршанская. Также за грибами и ягодой можно отправиться на 6-й километр Спиртзаводской трассы: левая сторона автодороги от Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района.



Напомним, распоряжением городской администрации с 4-го по 24 августа запрещается пребывание граждан в городских лесах, въезд в них транспортных средств, проведение определенных видов работ. Исключением являются работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, а также заготовка гражданами лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд. С 19 апреля постановлением правительства республики в Бурятии введен и действует особый противопожарный режим.



Гражданам разрешается пользоваться сквозными проездами на дорогах общего пользования, посещать базы отдыха, стадионы, детские оздоровительные лагеря, здравницы, места проведения общегородских массовых мероприятий. Местами отдыха традиционно определены острова Комсомольский и Богородский и футбольное поле на Верхней Березовке.



Фото: ulan-ude-info.ru



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