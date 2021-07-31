В Улан-Удэ новые хоромы в дефиците

Только в шести дальневосточных новостройках продаются квартиры крупнее 100 квадратных метров



Большая часть Дальневосточного федерального округа остается вне фокуса девелоперской активности. На Чукотке, Камчатке, в Магаданской и Еврейской автономной областях не выявлено ни одной новостройки, сообщает



В Якутии, Хабаровском крае и на Сахалине актуальная экспозиция сводится всего к нескольким десяткам лотов. На весь округ, который в десять раз больше Франции, приходится менее 2,2 тысячи новых квартир. Две пятых от этого объема сосредоточено во Владивостоке. Только здесь есть выбор в категории крупногабаритного жилья (100+ кв. м).



В остальных городах ДФО этот продукт либо отсутствует вовсе, либо представлен всего в нескольких экземплярах (Хабаровск, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Улан-Удэ). Эксперты Циан составили рейтинг из десяти дальневосточных новостроек, где продаются квартиры с самой большой площадью.



Улан-Удэ занял шестое место в этом рейтинге. Линейку объектов с метражом 100+ открывает 20-этажная новостройка «Октябрь», расположенная в 1,5 км от центра Улан-Удэ. На ее втором этаже обнаружена трехкомнатная квартира площадью 107 кв. м. Чтобы поселиться в ней, нужен бюджет 8,5 млн рублей. Срок сдачи – второй квартал 2022 года. Инфраструктура: остановка общественного транспорта (в т.ч. трамвайная), школа, детский сад, множество магазинов и всего, что нужно для жизни.



В Хабаровске (а он на десятом месте) порог входа для участия в рейтинге находится чуть выше отметки в 95 кв. м. Такова площадь трехкомнатной квартиры в хабаровском ЖК «Кетом-парк на Шуранова», который должен быть сдан в конце этого года. В ней запроектированы два санузла, кладовая, балкон и терраса (15 кв. м), с которой открывается вид на Амур. Стоимость лота заявлена в 14,24 млн рублей.



А вот по цене лидирует пентхаус (192,8 кв. м) в Благовещенске с панорамным остеклением в десятиэтажном жилом комплексе «Капиталстрой». Он был сдан еще в 2017 году и стоит 34,7 млн рублей, что означает 180 тысяч рублей за квадратный метр. Продать его, судя по всему, пока не удается. Найдет ли покупателя квартира на «Октябре»? Вопрос пока открытый. С рынком недвижимости в ДФО, как говорилось выше, есть проблемы.



Фото: ulan-ude.cian.ru Большая часть Дальневосточного федерального округа остается вне фокуса девелоперской активности. На Чукотке, Камчатке, в Магаданской и Еврейской автономной областях не выявлено ни одной новостройки, сообщает Циан В Якутии, Хабаровском крае и на Сахалине актуальная экспозиция сводится всего к нескольким десяткам лотов. На весь округ, который в десять раз больше Франции, приходится менее 2,2 тысячи новых квартир. Две пятых от этого объема сосредоточено во Владивостоке. Только здесь есть выбор в категории крупногабаритного жилья (100+ кв. м).В остальных городах ДФО этот продукт либо отсутствует вовсе, либо представлен всего в нескольких экземплярах (Хабаровск, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Улан-Удэ). Эксперты Циан составили рейтинг из десяти дальневосточных новостроек, где продаются квартиры с самой большой площадью.Улан-Удэ занял шестое место в этом рейтинге. Линейку объектов с метражом 100+ открывает 20-этажная новостройка «Октябрь», расположенная в 1,5 км от центра Улан-Удэ. На ее втором этаже обнаружена трехкомнатная квартира площадью 107 кв. м. Чтобы поселиться в ней, нужен бюджет 8,5 млн рублей. Срок сдачи – второй квартал 2022 года. Инфраструктура: остановка общественного транспорта (в т.ч. трамвайная), школа, детский сад, множество магазинов и всего, что нужно для жизни.В Хабаровске (а он на десятом месте) порог входа для участия в рейтинге находится чуть выше отметки в 95 кв. м. Такова площадь трехкомнатной квартиры в хабаровском ЖК «Кетом-парк на Шуранова», который должен быть сдан в конце этого года. В ней запроектированы два санузла, кладовая, балкон и терраса (15 кв. м), с которой открывается вид на Амур. Стоимость лота заявлена в 14,24 млн рублей.А вот по цене лидирует пентхаус (192,8 кв. м) в Благовещенске с панорамным остеклением в десятиэтажном жилом комплексе «Капиталстрой». Он был сдан еще в 2017 году и стоит 34,7 млн рублей, что означает 180 тысяч рублей за квадратный метр. Продать его, судя по всему, пока не удается. Найдет ли покупателя квартира на «Октябре»? Вопрос пока открытый. С рынком недвижимости в ДФО, как говорилось выше, есть проблемы.Фото: ulan-ude.cian.ru

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