Для жительницы Бурятии гаджет оказался дороже денег

Арест мобильного телефона побудил лихую автоледи выплатить штрафы ГИБДД



В столице Бурятии арест мобильного телефона марки Honor поспособствовал взысканию административных штрафов, сообщили в республиканском управлении ФССП



Как стало известно, 25-летнюю автоледи признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Ей назначили административный штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами.



Однако, девушка не торопилась платить штраф. Более того, ее задержали на автодороге за рулем, хотя она лишилась права управления ранее. Мировой суд действия автолюбительницы квалифицировал по части второй статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительского удостоверения). В итоге дама получила еще один штраф в 30 тысяч рублей.



В ходе исполнительных действий судебные приставы отдела по взысканию административных штрафов наложили арест на мобильный телефон. В результате должница поспешила изыскать деньги, явилась к судебному приставу и произвела перечисление суммы задолженности на депозитный счет структурного подразделения ФССП.



Кроме того, нежелание вовремя платить по счетам привело должницу к выплате суммы исполнительского сбора по каждому исполнительному производству. В результате общая сумма взысканных средств составила 64 189 рублей.



Фото: pixabay.com



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