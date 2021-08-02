Лесные пожары в Якутии дают задымление над Бурятией

Содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации



В Бурятии над Улан-Удэ и населенными пунктами Заиграевского, Тарбагатайского и Иволгинского районов отмечается задымление в связи с трансграничным переносом продуктов горения от лесных пожаров в Якутии. В самой Бурятии тайга не горит, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В воскресенье его специалисты провели исследование десяти проб атмосферного воздуха в Улан-Удэ. Содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,22 ПДК, по диоксиду азота – до 0,3 ПДК, по диоксиду серы – до 0,1 ПДК, по оксиду углерода – до 0,36 ПДК, по саже – до 0,15 ПДК.



Всего за пожароопасный период исследовано 75 проб атмосферного воздуха на содержание этих примесей в жилых зонах, местах расположения социально – значимых объектов и массового пребывания жителей Улан-Удэ и Кабанского, Заиграевского, Селенгинского, Иволгинского, Северо-Байкальского и Баргузинского районов. По результатам проведенных исследований превышения гигиенических нормативов по содержанию вредных примесей в атмосферном воздухе не установлено.



Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.



Фото: pixabay.com



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