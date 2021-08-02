Улан-Удэ: затопит или пронесёт?

В столице Бурятии уровень Селенги за неделю спал на 41 см, в Уде - на 40 см



В Улан-Удэ сегодня уровень воды в Селенге составляет 175 см (не изменился за сутки). Самый высокий уровень воды в реке был зафиксирован 25 июля и составлял 216 см. Спад за неделю – 41 см, сообщили в городской администрации.



По реке Уда максимальный уровень воды был 213 см, сейчас он составляет 173 см, рассказал на брифинге в мэрии замначальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



До выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: в Селенге - не менее 230 см, критическая отметка - 330 см. По реке Уда - 230 см, критическая отметка - 400 см.



Вместе с тем, по данным синоптиков 2 и 3 августа южный циклон вызовет по южной половине республики сильные дожди, ливни, грозы, возможен град.



«Накануне получено предупреждение об опасных метеоявлениях. В связи с этим у нас продолжается круглосуточная работа оперативного штаба по контролю уровня воды в реках. Работает пост с 24 июля у старого Селенгинского моста. Заседания оперштаба проводятся ежедневно для отработки всех возникающих вопросов и оперативного реагирования на возможные изменения ситуаций. Дежурство оперштаба продолжится до нормализации обстановки», - говорит Дмитрий Федоров.



Также продолжается мониторинг ситуации гидропостами в Наушках, в Кяхте и Новоселенгиске, на реках Чикой и Хилок.



Сотрудники администрации Советского района, Управления социальной защиты населения Улан-Удэ, Комитета по социальной и молодёжной политике и волонтеры проводят ежедневные подворовые обходы – пройдено более 400 семей, в которых проживают маломобильные граждане.



Для жителей микрорайонов Левого берега столицы Бурятии организован ежедневный подвоз питьевой воды. Всего определено 20 точек подвоза. Администрация Советского района принимает заявки по доставке воды волонтерами для маломобильных, одиноко проживающих и пожилых граждан. Обращаться можно по телефону: 22-75-88.



Фото: ulan-ude-info.ru



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