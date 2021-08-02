Власти Бурятии грозят расторжением контракта ликвидатору усть-баргузинской свалки

У чиновников образовалась масса претензий к подрядчику





В Бурятии подрядчик, с которым заключили контракт на ликвидацию усть-баргузинской свалки, приступил к работе, но положение там сложное.

«К сожалению, у нас множество вопросов по качеству исполнения контракта. Я сам три раза уже был на месте. Плюс комиссии были. Сейчас ведем претензионную работу», - сообщил министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев.Как отметил министр, сложилось впечатление, что подрядчик пытается сделать все возможное, чтобы забрать деньги, но не убрать нормально свалку.«Сотрудники не используют спецодежду. У меня даже есть видео, когда водитель мусоровоза стоит на крыше в момент, когда грузят мусор. Преимущественно грузят землю, а не ТКО, то есть отсутствует сортировка. Не закрывается сверху кузов, мусор из кузова летит на дорогу. Более двадцати нарушений», - привел примеры глава минприроды республики.По словам министра, среди прочего, отсутствует интегрированный «ГЛОНАСС».«Мы не видим, куда увозят мусор сейчас. Отсутствуют камеры видеонаблюдения, предусмотренные контрактом. Много претензий. Мы все объяснили подрядчику, указали на ошибки. Сформировали комиссию, зафиксировали. Пока мы не видим, откуда, куда и какой увозится мусор, все, что он сейчас делает – это за свой счет. Взаимодействие идет сложно. Не понимаю, зачем заходить на контракт, если потом нарушать практически все подряд», - подчеркивает чиновник.В случае, если подрядчик не встанет на путь исправления, власти готовы рассмотреть возможность расторжения контракта.Фото: «Номер один»