В Бурятии назначен замминистра природных ресурсов и экологии

Антон Будунов также возглавит Комитет государственной политики в сфере природопользования





Заместителем министра природных ресурсов и экологии Бурятии назначен Антон Будунов. Также он возглавит Комитет государственной политики в сфере природопользования. Соответствующее постановление подписано 30 июля, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Антон Александрович Будунов родился 27 ноября 1983 года в поселке Майский Курумканского района. В 2005 году окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «инженер эколог», в 2006 году - по специальности «юриспруденция». Также в 2009 году заочно окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».



Во время учебы в университете и после его окончания работал программистом в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета. В апреле 2007 года начал работу в отделе природопользования минприроды Бурятии, в июне 2009 перешел в сектор информационных ресурсов и технологий министерства.



С ноября 2009 по январь 2010 работал консультантом заместителя председателя правительства Бурятии, после чего перешел на работу в министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.



С марта 2016 года Антон Будунов назначен начальником отдела государственной экологической экспертизы и сохранения биоразнообразия министерства природных ресурсов Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru





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