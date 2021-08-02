Вертолет, который «вывез» Бурятию после краха СССР и восхитил Лондон

Тридцать лет назад состоялся первый полет серийного Ми-8АМТ, вертолет впервые в СССР разрабатывался не за счет государства



Второго августа 1991 года на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолеты России» (Ростех) впервые поднялся в воздух первый серийный вертолет Ми-8АМТ (Ми-171). В феврале этого же года машина под номером 0101 была передана в эксплуатацию.



Благодаря своим техническим характеристикам Ми-8АМТ стал одним из самых востребованных в мире вертолетов тяжелого класса. На сегодняшний день заводом выпущено более 1200 вертолетов модификации Ми-8АМТ и созданных на его базе модификаций, сообщили в пресс-службе предприятия.



«Тогда благодаря оперативным решениям, усилиям разработчика и сотрудников завода от принятия решения о создании машины до ее поступления в эксплуатацию прошло чуть больше двух с половиной лет. «Мотор» проекта – директор Юрий Николаевич Кравцов в, казалось бы, благополучное время планового хозяйства, когда мощности завода были полностью загружены изготовлением вертолетов Ми-8 и самолетов Су-25УБ, проявил инициативу и «ввязался» в опытно-конструкторские работы и постановку на производство нового вертолета на новых принципах проведения работ. Это решение спасло завод в девяностые годы, когда заказы на вертолеты Ми-8 и самолеты прекратились», - отмечает заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Леонид Белых, возглавлявший У-УАЗ с 1998 по 2021 годы.



А в то время 20 апреля 1989 года был подписан приказ №202 министра авиационной промышленности СССР Сысцова А.С. «О производстве и поставках вертолета Ми-8МТ для гражданской авиации». Улан-Удэнский авиазавод определен серийным изготовителем вертолета. Этим же приказом вертолету присвоен шифр Ми-8АМТ.



Чуть позже, 1-го июня этого же года, техническое задание на вертолет Ми-8АМТ было согласовано руководителем филиала № 1 МВЗ им. М.Л. Миля (г. Казань) Першутовым В.Н. и ведущими специалистами института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), а уже 2-го июня директором У-УАЗ подписан приказ №246 «О подготовке производства вертолета Ми-8АМТ».



Параллельно решался вопрос финансирования опытно-конструкторских работ, так как впервые в истории СССР вертолет разрабатывался не за счет государства, а на средства серийного предприятия, для ведения проекта не хватало нормативно-правовой базы. Несмотря на то, что договор был заключен только в ноябре, филиал №1 МВЗ незамедлительно приступил к разработке конструкторской документации. Разработанная документация оперативно передавалась на У-УАЗ и запускалась в производство. Изготовленные детали направлялись в Казань для постройки опытного вертолета.

Для выполнения опытно-конструкторских работ в заданные сроки, У-УАЗ, преобразованный к тому моменту в Улан-Удэнское производственное объединение (У-УАПО), приобрел на КВЗ новый вертолет Ми-8МТ и передал его разработчику. Работы по его доработке в опытный вертолет Ми-8АМТ (№0001) были завершены в сентябре 1990 года. Начались испытания вертолета – сначала заводские, а затем с участием ГосНИИ ГА. Параллельно проводилась работы по прочностным испытаниям вновь разработанных агрегатов.



На У-УАПО в это же время шла напряженная работа по постановке на производство и изготовлению установочной партии из пяти вертолетов (серийные номера 0101-0105). Для оперативности принятия решений специалисты разработчика командировались на У-УАПО. Конструкторы, технологи и мастера У-УАПО постоянно посещали Казань для изучения конструкции строящегося опытного вертолета и освоения новых техпроцессов.



2 августа 1991 года специалисты приступили к испытаниям. Экипаж опытных летчиков-испытателей - старший летчик испытатель Павел Устенков, командир экипажа Владимир Тонких, бортмеханик-испытатель Александр Дарханов - подняли машину в небо, и, совершив круг над полем, мягко приземлились на бетон полосы к удовольствию создателей и гостей. На испытаниях присутствовали главный инженер объединения Владимир Андрияка и главный конструктор Рудольф Соловьев.



Перед сдачей в эксплуатацию (в 1991 году) первый вертолет Ми-8АМТ своим ходом слетал в Лондон на выставку Heliteс, где произвел фурор. Особенно показателен был тот факт, что вертолет долетел за несколько дней от Улан-Удэ до Лондона своим ходом, причем половину времени перегона вертолета заняло пересечение границы СССР. Это было первое участие Улан-Удэнского авиационного завода в международной выставке.



Восхищение зрителей вызывала маневренность пассажирской машины (на вертолете были установлены пассажирские кресла), которая после показательных полетов более легких западных боевых вертолетов, выполняла те же самые фигуры пилотажа.



«40 часов в воздухе провел экипаж Ми-8АМТ в составе Владимира Тонких, Павла Устенкова, Александра Дарханова, а демонстрационные выступления на аэродроме показывали летчики МВЗ им. Миля», - рассказывает один из участников той поездки, заместитель главного конструктора Сергей Скабелин.



После возвращения вертолета 0101 с выставки была проведена большая работа по обеспечению поставки вертолетов установочной партии в эксплуатацию. В конструкторскую документацию были внесены все изменения по результатам испытаний и изготовления установочной партии. В декабре 1991 года конструкторская документация была рассмотрена межведомственной комиссией и утверждена для серийного производства с присвоением литеры «О1». В этом же месяце первый вертолет Ми-8АМТ (серийный номер 0101) был поставлен в эксплуатацию в город Оха Сахалинской области.



«Это был первый опыт договорной опытно-конструкторской работы нашего предприятия, - рассказывает главный конструктор С.В. Мигоцкий. - Мы впервые получили продукт, предусматривающий возможность установки разного состава оборудования в зависимости от пожеланий заказчиков. Вертолеты Ми-8 до этого выпускались в едином облике».



«Удачная конструкция вертолета Ми-8АМТ стала основой для сертифицированного вертолета Ми-171, который открыл предприятию зарубежный рынок гражданских вертолетов, а создание на базе вертолета Ми-8АМТ военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ позволило в полной мере удовлетворить и требования государственного заказчика. Сегодня выпущено около 1200 вертолетов Ми-8АМТ и созданных на его базе модификаций», - отмечает управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов.



Сегодня благодаря применению широкого набора дополнительного оборудования и высоким летно-техническим характеристикам вертолеты Ми-8АМТ применяются в транспортном, пассажирском, противопожарном, санитарном, поисково-спасательном и аварийно-спасательном вариантах, а также в варианте VIP-салон.



Самая новая модификация Ми-8АМТ с несущей системой от вертолета Ми-171А2 закончила испытания в ноябре 2020, а одобрение главного изменения на исполнение данного вертолета получила в начале 2021. Вертолет Ми-8АМТ с новой несущей системой имеет лопасти из композиционных материалов и Х-образный рулевой винт, что позволило значительно повысить летно-технические характеристики машины.



«Вертолет широко распространен в гражданской авиации России, имеет огромное количество модификаций, потому что каждый заказчик под себя собирает вертолет как конструктор, в его распоряжении огромное количество дополнительного оборудования, – отмечает главный конструктор вертолетов Ми-8/17 АО «НЦВ Миль и Камов» Александр Яблонский. – Эти вертолеты сейчас имеют вариант арктического исполнения, он снабжен системой подогрева основных агрегатов для запуска в особо холодном климате. Этот вертолет может быть оснащен цифровым автопилотом и другой современной авионикой. Сейчас, по моему мнению, вертолет Ми-8АМТ является одной из самых продвинутых моделей гражданского вертолета Ми-8».



Фото: У-УАЗ







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