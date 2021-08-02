В Бурятии вступила в строй система «112»

Дозвониться до единой службы спасения можно даже с телефона без сим-карты





В Бурятии в постоянную эксплуатацию введен единый телефон Центра обработки вызовов «112». Это было сделано по распоряжению правительства республики. Теперь для вызова пожарных, скорой помощи и других специализированных служб можно набирать именно этот номер.

«Система полностью протестирована, прошла согласования, показала свою работоспособность. Система «112» в республике развивается с 2018 года. Первый вызов был получен в апреле 2019 года», - рассказал директор ГКУ «Центр по ГО, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Геннадий Буянтуев.К системе подключены все муниципальные образования, работает функция приема обращений граждан через СМС.Для полноценной работы телефона спасения «112» республика заключила соглашения об информационном взаимодействии со всеми соседними регионами страны. Оно может пригодиться когда, например, в бурятском селе Выдрино (находится на границе Бурятии и Иркутской области) вызов с сотового телефона попадает на иркутское подразделение номера «112», а не на бурятское. Или наоборот…За последние три года в республике по единому телефону поступило более 650 тыс. вызовов. Основная часть звонков приходится на медиков и полицию. Ежедневно в Бурятии на номер «112» поступает около 1200 вызовов.Дежурная смена операторов – 12 человек. Среди них есть психолог и даже переводчик, владеющий английским и бурятским языками. Бурятский язык, как известно, является одним из двух государственных языков Бурятии, а английский – самый популярный международный язык.«Единый номер «112» работает по принципу «одного окна». Когда обратившийся человек сообщает о происшествии, диспетчер анализирует ситуацию и связывается с необходимыми службами. На одно происшествие может понадобиться привлечь несколько служб», - поясняет Геннадий Буянтуев.Подчеркнем, что номера экстренных служб «01», «02» и другие хорошо знакомые с советских времен, по-прежнему останутся активными в республике. Можно звонить и на них – срок их вывода из эксплуатации пока не установлен.Кстати, до диспетчера службы «112» можно дозвониться даже по сотовому телефону, в котором отсутствует сим-карта.Фото: pixabay.com