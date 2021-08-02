Житель Бурятии нечаянно поджег дом, в котором погибла односельчанка

Он оставил на веранде матрас, который начал тлеть от пепла его сигареты



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в «причинении смерти по неосторожности» своей односельчанке, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 24 марта вечером обвиняемый пришел в гости к знакомому. Вместе с ним и его сожительницей они стали распивать спиртные напитки. После застолья гость остался в доме на ночь. Перед сном он закурил сигарету. От упавшего тлеющего пепла загорелся матрас. Мужчина облил обугленный участок водой, после чего вынес матрас на веранду, оставил и ушел домой. Позже непотушенный им до конца матрас вновь воспламенился, огонь от него распространился по деревянным конструкциям строения. Во время пожара в результате отравления продуктами горения погибла хозяйка дома, которая из-за сильного задымления не смогла выбраться наружу.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: 03.mchs.gov.ru





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.