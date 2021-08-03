В Улан-Удэ вновь ведется борьба с последствиями ливня

В городе уже откачано 600 кубометров ливневых вод, работы продолжаются

В Улан-Удэ с двух часов ночи сотрудники комбината по благоустройству продолжают бороться с последствиями дождя. Работы по откачке воды не прекращаются ни на секунду, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Наша техника всегда находится в «боевой» готовности, мы тщательно отслеживаем ежедневные метеопрогнозы, ведь от слаженности нашей работы зависит, в первую очередь, комфорт наших горожан», - отметили в диспетчерской предприятия.



Сейчас техника устраняет подтопления в разных районах города, в том числе, и на самых проблемных участках. Работает пять помп и десять вакуумных машин.



В Октябрьском районе сейчас откачиваются луж с улиц: Сахьяновой-Трубачеева, рынок «Туяа», Боевая, остановка «Выстрел» и 100-е квартала. Уже закончены работы по откачке луж с улиц: улицы Ключевская остановка «Интерьер» и улицы Жердева остановка «Заря».



В Железнодорожном районе откачиваются лужи с улиц: Маяковского, Читинский переезд и Моховая. Закончили работы на участках: улицы Н. Петрова, пр.50-летия Октября (район Железнодорожного колледжа).



В Советском районе четыре единицы спец.техники, откачиваются лужи с улиц: Борсоева-Ербанова, Ленина-Банзарова и Балтахинова.



На 8 утра в городе откачано 600 кубометров ливневых вод. Работы продолжаются.



Напомним, что сообщить о нахождении луж на городских улицах можно в круглосуточную диспетчерскую Комбината по благоустройству по тел.: 44-46-77.



Фото: ulan-ude-info.ru



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