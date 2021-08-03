В Бурятии районные чиновники осчастливили бизнесменов

Фирме выплатили аванс, который не был предусмотрен контрактом



Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Селенгинского района.



«Установлено, что между Комитетом по имуществу, землепользованию и градостроительству администрации района и ООО «Бурятпроектреставрация» заключен муниципальный контракт по строительству средней школы в поселке Новоселенгинск. В нарушение закона к данному контракту стороны заключили дополнительное соглашение, согласно которому заказчик обязан внести предоплату генподрядчику. Между тем первоначальная редакция контракта не предусматривала обязанность совершения заказчиком авансовых платежей», - рассказали в надзорном ведомстве.



За изменение условий контракта и.о. председателя Комитета по имуществу привлечен к административной ответственности и оштрафован.



Напомним, речь идет о той самой «Бурятпроектреставрации», которая со скандалом взяла подряд на реконструкцию онкодиспансера в Улан-Удэ. В подробностях этой истории



Фото: «Номер один» Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Селенгинского района.«Установлено, что между Комитетом по имуществу, землепользованию и градостроительству администрации района и ООО «Бурятпроектреставрация» заключен муниципальный контракт по строительству средней школы в поселке Новоселенгинск. В нарушение закона к данному контракту стороны заключили дополнительное соглашение, согласно которому заказчик обязан внести предоплату генподрядчику. Между тем первоначальная редакция контракта не предусматривала обязанность совершения заказчиком авансовых платежей», - рассказали в надзорном ведомстве.За изменение условий контракта и.о. председателя Комитета по имуществу привлечен к административной ответственности и оштрафован.Напомним, речь идет о той самой «Бурятпроектреставрации», которая со скандалом взяла подряд на реконструкцию онкодиспансера в Улан-Удэ. В подробностях этой истории сейчас разбирается Следственный комитет Бурятии.Фото: «Номер один»

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