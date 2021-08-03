В Улан-Удэ за сутки поднялась на 12 сантиметров

Повышение уровня воды в реке идет из Монголии



В Улан-Удэ уровень реки Селенга за минувшие сутки повысился на 12 см и составляет 187 см, уровень реки Уда – 171 см ( минус 2 см за сутки). Повышение уровня Селенги идет из Монголии, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Оперштаб по контролю за уровнем воды в реках обсудил сегодня вопросы, связанные с паводком. В частности, вопрос качества питьевой воды из частных скважин.



«Воду из скважин частных подворьев в связи с подъемом реки Селенга и грунтовых вод в настоящий момент пить не рекомендуется. Микрорайоны, где действует эта рекомендация, определены по близости Селенге, здесь происходит максимальный уровень подъема грунтовых вод», – рассказал заместитель руководителя администрации Советского района по работе с отдаленными микрорайонами Евгений Алексеев.



Качество воды из центрального водовода Улан-Удэ не вызывает опасений.



Напомним, в связи с подъемом уровня грунтовых вод на Левом берегу лаборатория МУП «Водоканал» ведет ежедневный лабораторный контроль качества питьевой воды из всей централизованной системы водоснабжения города Улан-Удэ. Всего в микрорайонах Левобережья насчитывается 17 водоколонок.



Помимо проверки качества централизованной воды из городской распределительной системы, администрация Советского района совместно и «Водоканал» производят отбор проб воды из частных скважин микрорайонов Левобережья: острова Комсомольский, Солдатский, Заречный, Левый берег.



Напомним, для жителей микрорайонов Левого берега силами Комбината по благоустройству г. Улан-Удэ и МУП «Водоканал» организован ежедневный подвоз питьевой воды. Всего определено 19 точек. Также администрация Советского района принимает заявки по доставке воды волонтерами для маломобильных, одиноко проживающих и пожилых граждан. Обращаться можно по телефону: 22-75-88.



Фото: ulan-ude-info.ru



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