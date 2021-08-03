Жительница Улан-Удэ создала три фирмы-«однодневки»

Бурятская таможня возбудила три уголовных дела в отношении бизнесвумен







Предпринимательница из Бурятии использовала документы своих знакомых для незаконного создания трех фирм-«однодневок» с целью дальнейшей торговли лесоматериалами. В отношении возбуждено три уголовных дела за незаконное образование юридических лиц, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Жители республики за денежное вознаграждение, заведомо зная, что являются подставными лицами, предоставили свои паспорта, на основании которых от их лица были подготовлены документы для регистрации юридического лица. В дальнейшем эти документы, заверенные электронными подписями от имени владельцев паспортов, были поданы в налоговый орган для регистрации трех фирм, а в ЕРГЮЛ в качестве номинальных учредителей этих фирм внесены сведения о подставных лицах.



Всего с начала этого года Бурятская таможня по статье 173.1 УК РФ возбудила шесть уголовных дел.



Напомним, Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за создание фирм-однодневок, использование которых в цепочке хозяйственных связей может преследовать цели совершения других преступлений в сфере экономической деятельности. Например, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, незаконного получения кредитов и многих других. Подобные «фирмы» не обладают хозяйственной самостоятельностью, поскольку созданы без намерения вести предпринимательскую деятельность. В качестве их учредителей (участников) и (или) органов управления часто выступают подставные лица, в то время как реальные руководители, оставаясь неизвестными для государственных органов, могут использовать эти фирмы в незаконных целях.



Фото: Бурятская таможня



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