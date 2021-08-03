Представитель Бурятии победил в грантовом конкурсе на «Тавриде»

Никита Суханов снимет пять историй в бедных регионах: в Бурятии, Туве, Забайкалье, Карачаево-Черкесии и Еврейском АО



Никита Суханов из Бурятии стал одним из призеров всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда «Видеохостинг и диджитал-сервисы» арт-кластера «Таврида», сообщила пресс-служба этого кластера.



На конкурсе Никита представил проект «По регионам!» и выиграл 1 050 000 рублей на его реализацию.



«Наш проект расскажет о пяти российских регионах с самыми низкими показателями уровня жизни: Бурятии, Туве, Забайкальском крае, Карачаево-Черкесской республике и Еврейском автономном округе. Мы снимем пять выпусков, в них войдут истории жителей, которые по-настоящему любят свою Родину и развивают ее. Покажем природные достопримечательности и расскажем легенды сакральных мест. Так мы продемонстрируем ценность этих регионов для их жителей и гостей», – рассказывает Никита.



Этот заезд арткластера объединил арт-школы диджитал-издательства, студии диджитал-дизайна, анимации, онлайн-кинотеатры и производителей веб-сериалов. Всего в рамках образовательного заезда на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 54 проекта. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала 11 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 7 075 000 рублей.



Фото: tavrida.art





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