Границу с Китаем откроют не скоро

В стране началась вспышка дельта-варианта коронавируса





Миллионы людей снова заблокированы в Китае. Дельта-вариант Ковид-19 прибыл в Поднебесную на прошлой неделе и вызвал одну из самых сильных вспышек со времен начальной волны коронавируса, распространившейся из Ухани по Китаю и далее по всему миру.

По данным агентства Bloomberg, случаи заболевания обнаруживаются в 14 из 32 провинций. Дельта-вариант (индийский штамм), который распространяется на 60% активнее уханьского, проник в КНР несколькими путями, в том числе по воздуху. Так в городе Нанкин 20 июля дали положительный результат девять уборщиков в международном аэропорту, которые убирали салоны лайнеров после выхода пассажиров. Рабочим не помогли маски, которые они были обязаны одевать.Признаки изоляции теперь заметны повсюду.- Мы хотели поехать из Даляня в Пекин на выходные, но его оцепили, а туристов туда не пускают, - пишет в соцсети Эржена, студентка местного вуза, родом из Улан-Удэ. - Никто ничего не знает, все боятся новых локдаунов.Добавим, что на сегодняшний день в Китае использовали 1,6 миллиарда доз своих вакцин. Этого количества теоретически должно было хватить, чтобы раз и навсегда покончить с коронавирусом. Но что-то пошло не так. Оказалось, что высокозаразный дельта-вариант Ковид-19 проигнорировал изоляцию страны и тотальную вакцинацию.Таким образом, надежды, что образцовый в плане борьбы с пандемией Китай справится с ситуацией и откроет границы с Россией, как это сделали другие страны, например Турция, оказалась тщетными. Страна, похоже, надолго будет изолирована от мира «китайской стеной».Фото: pixabay.com