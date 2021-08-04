Обряд наречения

Третьему мосту выбирают имя. Говорят, давать имя до рождения – плохая примета, но власти Бурятии несуеверны

Главное, чтобы долгожданный объект появился вовремя, а то некоторые жители столицы уже обещают не умирать, пока не пройдут по новому мосту. Что Пенсионный фонд мог бы расценить как угрозу.

Жители Бурятии уже прислали более 300 вариантов названий строящемуся в Улан-Удэ третьему мосту через Уду. Среди них: «Лебедь», «Мост надежды» и «Мост дружбы». Одна улан-удэнка даже предложила назвать мост в честь ее бабушки.- Наша бабушка Эра Яковлевна - ветеран труда, передовик производства, каждый день из окна своей квартиры наблюдает, как строится мост, и очень переживает, чтобы обязательно достроили, уж очень хочет дожить до этого события. И сейчас бабушка говорит, что не умрет, пока не пройдет по новому мосту. Сейчас нашей бабушке 85 лет, - рассказала она.Это, конечно, уже лучше, чем было в прошлом году, когда пользователи паблика «Аноним 03» предлагали назвать мост «Алешенькин», «Батарейный» или «Цыденовский».Говорят, как лодку назовешь - так она и поплывет. Поэтому неплохо было бы назвать мост «Не развалившийся из-за ошибок подрядчика» или хотя бы «Ровный».Впрочем, главное, чтобы был. А название ему и в народе придумают без всяких конкурсов.