В Улан-Удэ откроются три новых детских садика

Каждое детское учреждение рассчитано на 280 мест



В этом году в столице Бурятии возводят пять детских садов по нацпроекту «Демография». Три из них почти готовы – это детсады в мкр. Дивизионный, мкр. Забайкальский и по улице Боевой. Еще два, по улице Конечной и Лермонтова, находятся на стадии строительства.









- Каждый детский сад рассчитан на 280 мест – это 14 групп по 20 детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста. Все учреждения строятся по типовому проекту, по которому был построен в мкрн Исток в 2014 году. Этот проект был признан эффективно обоснованным и теперь тиражируется для строительства на других площадках, - рассказали в администрации города.

В будущих учреждениях разместятся раздевальные, игровые, спальни, столовые, музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинеты логопеда и многое другое. Сейчас в детсадах ведутся заключительные работы – монтаж мебели и оборудования, внутренние отделочные работы, благоустройство территории.

Активно строятся детские сады на Лермонтова и Конечной – здесь выносят и строят новые инженерные сети, ведутся строительно-монтажные работы на всех блоках. Планируется, что учреждения сдадут в эксплуатацию в конце 2021 года.

Строительство новых детских садов позволит значительно сократить очередность детей в сады и создать еще 1400 новых мест, из них 700 мест для детей от 1,5 до 3 лет.





фото: администрация Улан-Удэ