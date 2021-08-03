В Улан-Удэ бомж напал на двух девочек

Бродяга ограбил маленьких детей, но был задержан прохожими



В отношении жителя Бурятии возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на малолетних детей, сообщили Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.



По предварительным данным, 27 июля около 20:00 тридцатипятилетний мужчина без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый, на железнодорожном мосту, расположенном на 5648-м километре Транссиба - перегон Улан-Удэ–Заудинский, напал на 11-летних девочек и, высказывая в их адрес угрозы применения насилия опасного для жизни, открыто похитил принадлежащее им имущество.



Скрыться с места совершения преступления ему не удалось, так как двое мужчин, проходивших по мосту, услышав детские крики, задержали преступника и передали его сотрудникам транспортной полиции.



Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ. Вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Обвиняемому по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: pixabay.com





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