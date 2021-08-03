В Улан-Удэ наградили мужчин, спасших двух девочек от бомжа-грабителя

Как выясняется, на детей напал 36-летний житель Амурской области, похитив золотые украшения



В Улан-Удэ в линейном отделе транспортной полиции наградили жителей столицы Бурятии Павла Петров и Владимира Гашимова, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.



Несколько дней назад мужчины находились железнодорожном мосту в районе станции «Заудинский» Восточно-Сибирской железной дороги, когда услышали детские крики. В это время на мосту ранее неоднократно судимый 36-летний житель Амурской области



Молодые люди прибежали на место преступления, с которого злоумышленник попытался скрыться, задержали его и впоследствии передали прибывшим сотрудникам транспортной полиции.



Фото: пресс-служба ВСЛУ МВД России на транспорте В Улан-Удэ в линейном отделе транспортной полиции наградили жителей столицы Бурятии Павла Петров и Владимира Гашимова, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.Несколько дней назад мужчины находились железнодорожном мосту в районе станции «Заудинский» Восточно-Сибирской железной дороги, когда услышали детские крики. В это время на мосту ранее неоднократно судимый 36-летний житель Амурской области под угрозой физической расправы похитил у двух пятиклассниц золотые украшения , нанеся при этом одной из них телесные повреждения.Молодые люди прибежали на место преступления, с которого злоумышленник попытался скрыться, задержали его и впоследствии передали прибывшим сотрудникам транспортной полиции.Фото: пресс-служба ВСЛУ МВД России на транспорте

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