В Улан-Удэ девушку из детдома заставили платить за долги пьющей матери

Со счета улан-удэнки списали деньги за квартиру, в которой она не проживала



Уполномоченная по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что к ней обратилась местная жительница с просьбой помочь разобраться в непростой ситуации.



- Ко мне обратилась девушка, лишившаяся в детстве родительского попечения. После совершеннолетия с ее банковского счета, куда поступала пенсия по инвалидности, судебными приставами стали производиться списания. Все исполнительные производства в отношении девушки касались взыскания задолженности за коммунальные услуги в квартире, где она не проживала. Девушка проживала в детском доме, а после - в общежитии колледжа и в силу своего возраста и заболевания не знала о праве на квартиру и о накопившейся на ее имя задолженности по оплате коммунальных услуг, - рассказала детский омбудсмен.



Выяснилось, что девушке, ее лишенной прав матери и дяде принадлежит квартира на праве соцнайма.



- Двое взрослых злоупотребляют спиртными напитками, нигде не работают, накопили задолженность по оплате коммунальных услуг, которую в солидарном порядке списали только с девушки. В ходе рассмотрения заявления я обратилась в Адвокатскую палату Бурятии для назначения адвоката и бесплатного оказания юридической помощи. Решением Октябрьского райсуда Улан-Удэ в регрессном порядке с дяди и матери девушки взысканы платежи за пользование теплоэнергией и водоснабжением, - сообщила Ганькина.



Во избежание аналогичных списаний с пенсии адвокат также готовит иск о разделении лицевых счетов родственников в ресурсоснабжающих организациях.





фото: pixabay.com

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