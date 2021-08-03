Бурятию пожурили за давление на бизнес

Снижение административного давления объявлено приоритетом ДФО



Бурятии в компании с Камчатским и Хабаровским краями, Якутией и Сахалинской областью рекомендовано обратить внимание на меры по снижению административного давления на бизнес. Рекомендация прозвучала на совещании о мерах по улучшению инвестиционного климата и снижению административного давления на Дальнем Востоке. Совещание, которое провел новый инвестиционный уполномоченный в ДФО Денис Андреев, прошло по поручению полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщает минвостокразвития.



«Меры поддержки для бизнеса оказываются со стороны минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики с сетью управляющих компаний, фонда ВЭБ.ДВ, региональных институтов развития. Они направлены на повышение инвестиционного климата и снижение административных барьеров. Наша главная задача – повысить эффективность их работы, оперативно снимать административные барьеры и решать проблемы бизнеса на каждом уровне управления», – отметил Денис Андреев.



По его словам, обращения предпринимателей, поступающие в аппарат полпреда и приемные президента РФ в дальневосточных регионах, показывают, что ряд проблем решается только после совещаний на уровне вице-премьера, после которых региональные и муниципальные власти начинают оказывать содействие инвесторам. В том числе - подбирать и предоставлять земельные участки для строительства предприятий, осуществлять компенсацию затрат инвесторам в соответствии с принятыми на себя обязательствами. «Зачастую проблемы бизнеса не решаются в полном объеме должным образом, замалчиваются, институты поддержки инвесторов иногда функционируют формально, пересылая заявителей друг к другу», – заметил Денис Андреев.



Совместно с инвестиционными уполномоченными и уполномоченными по защите прав предпринимателей в регионах Дальнего Востока выделены основные проблемы бизнеса, включая взаимодействие с контрольно-надзорными органами, излишнее число форм отчетности, требования по использованию специальной расчетно-кассовой техники в отдаленных территориях, избыточное отраслевое регулирование.



Как сообщил директор лаборатории инициатив АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Андрей Дорошенко, на Дальнем Востоке в целом отмечается снижение административного давления. «По сравнению с предыдущим годом документов запрашивали меньше, снизилось число проверок, меньше компаний сталкивались с административным давлением», – сказал он. Среди дальневосточных регионов, где зафиксировано наименьшее административное давление, выделена Магаданская область, Чукотка, ЕАО.



«Мы готовы выносить наиболее острые системные проблемы бизнеса, решение которых возможно только на уровне правительства России, на площадку Совета глав Дальневосточного федерального округа. Совещания о мерах по улучшению инвестиционного климата и снижению административного давления мы будем проводить регулярно. По поручению Юрия Трутнева это направление будет приоритетным на ближайшую перспективу. Прошу готовиться к плотной системной работе», – подвел итоги Денис Андреев.



По итогам совещания дан ряд поручений. Регионы ДФО должны определить должностных лиц, осуществляющих функции инвестиционного уполномоченного по региону. Региональным властям рекомендовано при рассмотрении обращений предпринимателей особое внимание уделять случаям административного давления. Администрациям регионов поручено провести «круглые столы» с предпринимателями, определить наиболее острые проблемы бизнеса, подготовить планы мероприятий по их решению. Минвостокразвития России поручено расширить реализуемый в настоящее время с дальневосточными регионами план мероприятий по улучшению инвестклимата в ДФО.



Новый инвестиционный уполномоченный в Дальневосточном федеральном округе Денис Андреев назначен 2 июля 2021 года. Денис Андреев родился в 1987 году в Хабаровске, окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Трудовую деятельность начал в 2009 году в администрации Хабаровска, прошел путь от ведущего специалиста отдела департамента муниципальной собственности до заместителя мэра — председателя комитета по управлению Железнодорожным районом Хабаровска. В администрации президента РФ с мая 2020 года, до своего назначения заместителем полномочного представителя занимал должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента в ДФО.



Фото: пресс-служба комитета по управлению Железнодорожным районом Хабаровска



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