Министерство вседозволенности?

МВД по Бурятии за последние годы утонуло в скандалах





Сейчас все СМИ, в том числе и федеральные, обсуждают крупную взятку высокопоставленного полицейского из Бурятии, который, по версии следствия, получил 15 млн рублей за «помощь» в уголовном деле. Это дело можно назвать венцом всех скандалов, что произошли в МВД по Бурятии с 2014 года. Мы решили вспомнить некоторые скандальные события последних лет, связанные с работой бурятской полиции.

Нынешний министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов назначен на эту должность еще в 2014 году. С тех пор в его министерстве, пожалуй, не бывает и года без скандала. Если перечислять все, что происходило за это время в органах, то, скорее всего, получится целая книга. Поэтому остановимся лишь на некоторых, самых запомнившихся случаях.Прежде всего на ум приходит, конечно, множество дел о пытках в отделах полиции Бурятии. Рассказывать обо всех мы не будем, вспомним лишь самые нашумевшие. Одно из них – дело 17-летнего Никиты Кобелева, которого помнят и сегодня, несмотря на то, что прошло уже пять лет с того случая.По версии следствия, подросток захлебнулся рвотными массами на допросе. Его подозревали в краже велосипеда. По словам родителей, полицейские побоями выбивали у него признание в преступлении. При этом к этому деянию он не имел никакого отношения.Сначала Кобелева увезли в подвал здания управления уголовного розыска МВД по Бурятии, положили на лавку, обмотали одеялом и закрепили его тело скотчем. После отказа дать показания полицейские надели ему на голову противогаз и начали избивать. После один из них сел на подростка сверху и сдавил трубку забора воздуха. По версии обвинения, в этот момент подростка стошнило, но рвотная масса не могла выйти из противогаза, поэтому Кобелев вдохнул ее и задохнулся.Расследование уголовного дела в отношении полицейских завершилось летом 2018-го. В обвинительном заключении указаны пятеро полицейских. В октябре 2019 года начальник управления по работе с личным составом Михаил Боченков заявил, что вину сотрудников ведомства – экс-начальника отделения по раскрытию имущественных преступлений Андрея Павлова, его подчиненного Сергея Плотникова, а также оперативников Валентина Смолина, Анатолия Олоктонова и Тумэна Манибадраева – еще предстоит доказать в суде, и лишь после этого будут приняты кадровые решения. В ноябре суд приговорил Павлова и Олоктонова к 8 и 4 годам лишения свободы соответственно, Смолину и Манибадраеву дали по 3 года. Плотников получил 3 года лишения свободы условно. Они так и не признали вину.Данный случай стал показательным, хотя на самом деле это лишь одна из многих подобных историй. Из недавнего: примерно год назад в центре Улан-Удэ полицейские задержали подростка, отвезли его в отделение полиции и там, по словам его опекуна, изнасиловали бутылкой, пытаясь получить признание в том, чего он, по его словам, не совершал. Пытки силовики сняли на видео, заставив подростка показать лицо и назвать свое имя, а затем пригрозили распространить запись, если он кому-то расскажет о произошедшем.Несколько месяцев назад дело на полицейских отправили в суд, однако о вердикте пока ничего не сообщается.Помимо пыток задержанных, полицейские Бурятии прославились и нестандартными методами заработка. К примеру, не так давно следственный отдел сообщал о деле старшего госинспектора безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МО МВД России «Хоринский». 40-летний мужчина обвинялся в многочисленных эпизодах получения взяток, злоупотреблениях должностными полномочиями, служебных подлогах и неправомерном доступе к компьютерной информации. На пару с ним под суд пошел его 33-летний брат, депутат одного из муниципальных образований в районе республики. Его обвиняли в многочисленных подстрекательствах к служебному подлогу.Инспектор, по версии следствия, получил взятки от граждан за оформление и выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Всего, как сообщал Следком, выдано более 30 водительских прав.В одном случае права категории С продали женщине, не имеющей навыков вождения, после чего она стала управлять многотонным грузовиком, перевозя на нем грузы по сельской местности. В другом случае житель соседнего региона приобрел у обвиняемых водительское удостоверение для дочери, которая, не имея навыков, стала водить мощный скоростной автомобиль.Еще один эпизод, подробно описанный «Номер один», также связан с безопасностью дорожного движения. В 2018 году люди начали массово жаловаться на произвол со стороны фирм, занимающихся эвакуацией и хранением машин, нарушивших правила ПДД. За перевозку автомобилей на штрафстоянку ООО «КСП» и ООО «Сибтехинформ» взимали с нарушителей огромные суммы, причем, как выяснилось, по незаконным тарифам.Более того, водители подозревали коррупционную составляющую в сфере эвакуации на штрафстоянки – в выборе фирм победили почему-то те, у кого не было, по сути, ничего, кроме огороженного участка земли с вагончиком на штрафстоянке. Еще один повод для подозрений – владельцем одной из фирм был ветеран МВД и отец скандально известного депутата. Впрочем, эти подозрения так и остались недоказанными.Еще один довод в пользу того, что внутри системы МВД Бурятии не все в порядке – осужденный главный бухгалтер отдела полиции по Заиграевскому району. Дело было в 2017 году. Женщина обвинялась в хищении средств, предназначавшихся на выплату зарплат и командировочных расходов сотрудникам полиции. За пару лет она умудрилась украсть 6,3 млн рублей.Райсуд Заиграевского района признал экс-главбуха виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Подсудимая отправилась в колонию сразу же после оглашения приговора.Любят полицейские Бурятии и повеселиться. Причем на всю катушку, как полагается, с гуляниями и драками. Так, в 2019 году в поселке Селенгинске Кабанского района произошла потасовка между отдыхающими в местном ресторане действующими и бывшими сотрудниками полиции местного райотдела и «авторитетным бизнесменом» Егором Поповым. В ходе драки обе стороны получили повреждения разной степени тяжести.В тот вечер сотрудники в штатском, находясь не при исполнении, «снимали стресс» в местном ресторане «Баку». Чувствовали себя очень уверенно, особо никого не стесняясь.Видимо, вскоре «стражи порядка» вошли в нужную кондицию, когда становится важен лишь повод для перехода в стадию выяснения отношений. Тогда же, по словам адвоката Игоря Курдюкова, со ссылкой на свидетелей, один из полицейских, действующий сотрудник местного ГИБДД, выскочил из-за стола и начал вызывать символического противника на кулачный бой.«Хочу «мяса», хочу подраться», - якобы кричал гаишник, особо напирая на то, что он сотрудник полиции и «тут все решает».Так уж вышло, что в том же ресторане находился некто Егор Попов, по слухам, местный «смотрящий» за районом. В общем, в тот вечер борьба с преступностью вышла на новый уровень, в итоге конфликт закончился дракой и скандалом на всю республику.Дерутся в ресторанах полицейские не только с теми, кто находится по другую сторону баррикад, но и между собой, о чем также не раз сообщали СМИ.Но самым нашумевшим случаем в МВД по Бурятии за последние семь лет стал, конечно же, стриптиз в зале Октябрьского райотдела полиции, кстати, тоже на 23 февраля. Подарок коллегам-мужчинам сделали дамы из того же отдела. Откровенный танцевальный номер исполнила девушка в нижнем белье. Видимо, кому-то из полицейских пришло в голову выложить видео с этими развлечениями в Интернет.Как сообщал «Номер один», реакция на забавы подчиненных в Бурятии последовала быстро. Буквально на следующий день уволена старший дознаватель, организовавшая выступление танцовщицы на корпоративном праздновании 23 февраля. Кроме того, за низкий уровень воспитательной работы объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии заместителю начальника управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия, начальнику управления МВД России по Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, начальнику ОП №2 и его заместителю.К слову, в социальных сетях тогда разгорелись жаркие споры о том, стоило ли вообще выкладывать скандальное видео в Сеть, а также устраивать такой подарок для коллег.Конечно, это лишь малая часть историй о работе полиции, и они ничего кроме как возмущения вызвать не могут. Видя этот информационный фон, который, мягко говоря, трудно назвать положительным, МВД по Бурятии начало принимать меры. И, если вы подумали, что эти меры – наведение порядка внутри министерства, предъявление высоких требований к сотрудникам, четкий контроль за работой органов, спешим вас разочаровать.Действия МВД по республике выразились во множестве судебных исков о защите чести и достоинстве. Полиция судилась со всеми, кто не располагал достаточными доказательствами, но смел заявлять о полицейском беспределе. Судебные иски посыпались на СМИ, правозащитников и т. д. Видимо, таким образом МВД по Бурятии пыталось хоть немного убавить шум вокруг связанных с ним скандалов. Впрочем, особого эффекта от такой тактики пока что не видно.Фото: «Номер один»