В Бурятии поджигатель дома уснул в его ограде

Хозяйка два месяца ждала его раскаяния, но не выдержала



В Бурятии к участковому уполномоченному полиции отделения полиции по Кижингинскому району отдела полиции «Хоринский» обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в мае текущего года бывший сожитель пытался поджечь ее дом.



Как сообщили в республиканском МВД, дознанием установлено, что 28 мая 54-летний мужчина в состоянии опьянения в селе Михайловка пришел в гости к своей бывшей сожительнице для выяснения отношений. Не застав хозяйку, сельчанин нашел в ограде картонную коробку и с ее помощью поджег крыльцо и входную дверь жилища. От выпитого мужчина не смог далеко уйти от места происшествия и уснул в ограде дома. Проходившая мимо соседка увидела дым, затушила возгорание и сообщила хозяйке о произошедшем.



Потерпевшая надеялась на то, что мужчина исправится и починит испорченное имущество. Но бывший сожитель отказался восстанавливать поврежденные крыльцо и дверь. Тогда сельчанка обратилась к участковому. Возбуждено уголовное дело.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.