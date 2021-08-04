Светлана Гомбоева - почетный гражданин Бурятии

Серебряному призеру Олимпиады подарили на квартиру и сертификат на сумму 583 тысяч рублей





В Улан-Удэ во вторник, 3 августа, во время чествования Светланы Гомбоевой, которая в составе сборной России по стрельбе из лука завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, ей присвоено звание «Почетный гражданин Республики Бурятия». Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил Светлану Гомбоеву, и вручил ей нагрудный знак почетного гражданина республики.



«Вы вдохновили весь спорт Бурятии и всей России. Наша команда, вся олимпийская команда России в непростых условиях, в не очень доброжелательном информационном поле, показывает выдающиеся результаты, а начиналось все с наших лучниц. Мы хотим высказать большую признательность, Светлана, вам лично, за стойкость, за большую работу, которая делалась до Олимпиады, потому что Олимпиада – это результат многолетней тяжелой работы. Спасибо вашему личному тренеру Константину Дашиевичу (Эрдыниеву), который вложил душу в то, чтобы у вас были результаты; вашей маме, конечно, потому что родители всегда переживают, неважно, какой результат, родители переживают за своих детей, и мы получаем основу своего развития из семьи. Уважаемые земляки, хочу вместе с вами еще раз поблагодарить и приветствовать Светлану и высказать ей нашу благодарность», – поздравил и поблагодарил Светлану и ее родных Алексей Цыденов.



Светлане Гомбоевой от республики подарили сертификат на квартиру и сертификат на сумму 583 тысяч рублей. Таким же денежным сертификатом наградили и личного тренера спортсменки, заслуженного тренера России Константина Эрдыниева.



«Прошло пять лет с того времени, как так же встречали серебряную медалистку Олимпиады в Рио Инну Степанову И вот сейчас, ровно пять лет спустя, Светлана Гомбоева нам так же принесла минуты счастья, самые шикарные эмоции, которые есть у нас на земле и в жизни каждого спортсмена олимпийскую медаль. У нас прекрасные тренеры, прекрасная Федерация стрельбы из лука, которую возглавляет Владимир Ешеев. Я думаю, у нас все впереди», отметил зампред правительства Бурятии, президент региональной Федерации стрельбы из лука Вячеслав Цыбикжапов.



Медалью «За заслуги перед бурятским народом» также награждены тренеры Константин Эрдыниев и Гэрэлма Эрдыниева, которые воспитали и подготовили спортсменов, участников и призеров семи Олимпийских игр. Почетной грамотой министерства спорта и молодежной политики Бурятии наградили первого тренера Светланы Гомбоевой Ольгу Галушко.



В свою очередь Светлана Гомбоева выразила всем свою благодарность.



«Я очень счастлива, что в это непростое для всего мира время мы с девочками смогли принести радость нашей стране, что я смогла принести радость своей республике. Спасибо всем большое за ваши поздравления. Спасибо правительству республики за поддержку. Спорт – это очень хороший социальный лифт. Во-первых, это здоровый образ жизни, а во-вторых, это очень хорошая база для дальнейшей жизни. Хочется верить, что наши с Инной медали помогут развитию нашего спорта не только в Бурятии, но и в России», - сказала она.



Фото: egov-buryatia.ru





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