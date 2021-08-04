В Бурятии число летальных исходов от COVID-19 превысило 1700

Тенденция последних дней - устойчивый спад числа заражений коронавирусом и смертей от него



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 53 274. Это на 165 случаев больше, чем было во вторник. Из новых случаев 49% (26 161) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1703 человека, - за минувшие сутки – четверо (все в возрасте 65 лет и старше), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 120 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 14 984 человека.



В стационарах получают лечение 848 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 721. В отделениях реанимации находится 96 пациентов (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ – 50 пациентов (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 42.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 185 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 47 710 (+75) человек, дополнительно сняты с наблюдения 395 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 1 120 коек: занято – 848, свободно – 272 койки. Занятость коечного фонда составляет 75,7%.



За сутки проведено исследований от 3 231 человека, с нарастающим итогом – 1 277 570 человек.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.