Бурятии придется побороться за субсидии на раздельный сбор мусора

Деньги из федерального бюджета на закупку спецконтейнеров получат регионы, отвечающие определенным критериям



Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования регионов для закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Соответствующее постановление «О внесении изменений в государственную программу «Охрана окружающей среды» опубликовано на портале правовой информации, сообщает минприроды РФ.



Документ устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета регионам для закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.



«Одна из наших ключевых задач – создание экономики замкнутого цикла, когда отходы становятся сырьем для новой продукции. В планах не просто снизить объем захоронения, а увеличить количество вовлеченного в оборот вторсырья. К 2024 году на обработку планируется направлять 50% твердых коммунальных отходов. Для этого в первую очередь необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Сейчас над этим как раз и работают регионы. Господдержка поможет им устранить проблему дефицита контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, и соответственно, поддержать на территории переработку твердых коммунальных отходов» - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.



Всего на поддержку субъектов Российской Федерации планируется направить 1 млрд рублей. Это позволит приобрести около 70 тысяч контейнеров. Для предоставления субсидий регионы будут отбирать по нескольким критериям. Так, в регионе должна быть утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также должен быть утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя, в том числе, положения о введении раздельного накопления ТКО.



«Субсидии распределяются между субъектами Российской Федерации по результатам отбора для предоставления субсидий. При распределении учитывается предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта», - указано в постановлении.



Кроме того, в регионе, претендующем на получение субсидии, должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка. А если их нет, то региону придется гарантировать, что уже в этом году они будут созданы.



Вполне очевидно, что в Бурятии есть сложности с некоторыми из этих критериев. Впрочем,



Фото: «Номер один» Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования регионов для закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Соответствующее постановление «О внесении изменений в государственную программу «Охрана окружающей среды» опубликовано на портале правовой информации, сообщает минприроды РФ.Документ устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета регионам для закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.«Одна из наших ключевых задач – создание экономики замкнутого цикла, когда отходы становятся сырьем для новой продукции. В планах не просто снизить объем захоронения, а увеличить количество вовлеченного в оборот вторсырья. К 2024 году на обработку планируется направлять 50% твердых коммунальных отходов. Для этого в первую очередь необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Сейчас над этим как раз и работают регионы. Господдержка поможет им устранить проблему дефицита контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, и соответственно, поддержать на территории переработку твердых коммунальных отходов» - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.Всего на поддержку субъектов Российской Федерации планируется направить 1 млрд рублей. Это позволит приобрести около 70 тысяч контейнеров. Для предоставления субсидий регионы будут отбирать по нескольким критериям. Так, в регионе должна быть утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также должен быть утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя, в том числе, положения о введении раздельного накопления ТКО.«Субсидии распределяются между субъектами Российской Федерации по результатам отбора для предоставления субсидий. При распределении учитывается предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта», - указано в постановлении.Кроме того, в регионе, претендующем на получение субсидии, должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка. А если их нет, то региону придется гарантировать, что уже в этом году они будут созданы.Вполне очевидно, что в Бурятии есть сложности с некоторыми из этих критериев. Впрочем, как сообщал «Номер один» , ближайшее время жители столицы Бурятии вновь смогут увидеть на улицах города печально известные итальянские мусорные баки, приобретенные еще при прежнем мэре Улан-Удэ Александре Голкове. Скандальная на тот момент закупка теперь, наконец, может принести пользу.Фото: «Номер один»

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