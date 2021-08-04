Вся Бурятия накрыта дымом от лесных пожаров в Якутии и Приангарье

В двух соседних регионах горит два миллиона гектаров тайги, в Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка



Задымленность, отмеченная сегодня во всех районах Бурятии и в Улан-Удэ, связана с лесными пожарами в Якутии и Иркутской области, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).



По данным «Авиалесоохраны», в Якутии за последние сутки проводились работы по тушению 118 лесных пожаров на площади более 850 тысяч гектаров, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Еще 42 пожара на площади более 1 миллиона гектаров находятся под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» и лесопожарных формирований. На всей территории Якутии введен режим чрезвычайной ситуации.



В Иркутской области проводились работы по тушению 55 лесных пожаров на площади более 100 тысяч гектаров. Еще два пожара на площади более 17 тысяч гектаров находятся под наблюдением программы космического мониторинга и лесопожарных формирований. В Катангском и Киренском районах Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации.



В Бурятии, между тем, сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За прошедшие сутки новых очагов возгораний в лесах республики не обнаружено. Под постоянным наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» остается термоточка в Северо-Байкальском районе. Термоточка находится в труднодоступной горной местности. Применение сил и средств пожаротушения, облета с воздуха невозможно. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.



Фото: РАЛХ



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.