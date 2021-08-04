Мэра Улан-Удэ беспокоит повышение уровня реки в Монголии

Вода в Селенге также прибывает





Как сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, уровень воды в реке Орхон в Монголии продолжает расти.

«За двое суток вода поднялась на 37 сантиметров. Соответственно, наша Селенга тоже прибывает. Сегодня утром зафиксировали подъем на 6 сантиметров, ее уровень - 193. Уда, наоборот, снижается. Сейчас она на отметке 165 см. (-6см)», - сообщил мэр.По словам Шутенкова, в ближайшие дни дождей над водосборной зоной Селенги и ее притоков не прогнозируется. По оценке специалистов, «высокая» вода в реке уйдет в Байкал до следующего циклона.Мэр также сообщил, что городские власти приступили к устройству защитной насыпи на улице Сельская. Также вчера проведена расчистка водопропускника в районе карьера Тулунжа.Напомним, до выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять: в Селенге - не менее 230 см, критическая отметка - 330 см; на реке Уда - 230 см, критическая отметка - 400 см.Фото: мэрия Улан-Удэ