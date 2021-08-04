Эксперты прогнозируют новый интерес ко вторичному рынке жилья

Льготная ипотека «разогнала» цены на первичном рынке, что смещает внимание на «вторичку»



В Улан-Удэ средняя цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке в июле достигла 78,2 тыс рублей. За месяц цена выросла на 1,6 процента, за год - на 36,2 процента. Средний бюджет предложения составил 3,99 млн рублей, сообщает



По подсчетам Циан, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в мае 2021 года по стране составляла 86,1 тыс рублей. За месяц она увеличилась на 1,1% (с 85,2 тыс рублей). На рынке продолжается ценовая стагнация, продавцы с осторожностью подходят к повышению цен.



Ценовая стагнация связана с сезонными и эпидемиологическими факторами. Активность на рынке купли-продажи вторичного жилья летом традиционно становится ниже. В этом году к этому добавился подъем заболеваемости коронавирусом. Это привело к сложностям при регистрации сделок (к примеру, был частично ограничен доступ в МФЦ), а некоторые потенциальные покупатели решили снизить число контактов из-за опасения заболеть.



Средний бюджет предложения (стоимость квартиры) на вторичном рынке в целом по РФ составляет сегодня 4,82 млн рублей. За месяц стоимость увеличилась на 30 тыс рублей (+0,6%), за год - на 880 тыс. (+22,3%).



Ажиотажный спрос на фоне действия льготной ипотеки в 2020 году привел к стремительному росту цен на первичном рынке недвижимости. Вторичка дорожала вслед за новостройками, но более сдержанными темпами.



«На вторичном рынке продолжается ценовая стагнация, цены за месяц увеличились лишь на 1,1%. Продавцы все так же аккуратно индексируют цены после рекордного роста в прошлом году. В то же время в отдельных городах, в первую очередь, южных, отмечается существенный рост цен нового предложения, - отмечает Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – В 2020 году льготная ипотека значительно разогнала цены на первичном рынке, в результате чего часть покупателей уже сместила внимание на вторичку. Повышение ключевой ставки ЦБ до 6,5% делает невозможным удержание средних ставок по жилищным кредитам на новостройки ниже «льготных» 7%, поэтому в перспективе ипотека существенно подорожает, что еще больше повысит интерес покупателей ко вторичному рынку».



Фото: «Номер один»



В Улан-Удэ средняя цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке в июле достигла 78,2 тыс рублей. За месяц цена выросла на 1,6 процента, за год - на 36,2 процента. Средний бюджет предложения составил 3,99 млн рублей, сообщает Циан . При этом цена метра на «вторичке» всего на 0,8 проц дороже, чем в новостройке.По подсчетам Циан, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в мае 2021 года по стране составляла 86,1 тыс рублей. За месяц она увеличилась на 1,1% (с 85,2 тыс рублей). На рынке продолжается ценовая стагнация, продавцы с осторожностью подходят к повышению цен.Ценовая стагнация связана с сезонными и эпидемиологическими факторами. Активность на рынке купли-продажи вторичного жилья летом традиционно становится ниже. В этом году к этому добавился подъем заболеваемости коронавирусом. Это привело к сложностям при регистрации сделок (к примеру, был частично ограничен доступ в МФЦ), а некоторые потенциальные покупатели решили снизить число контактов из-за опасения заболеть.Средний бюджет предложения (стоимость квартиры) на вторичном рынке в целом по РФ составляет сегодня 4,82 млн рублей. За месяц стоимость увеличилась на 30 тыс рублей (+0,6%), за год - на 880 тыс. (+22,3%).Ажиотажный спрос на фоне действия льготной ипотеки в 2020 году привел к стремительному росту цен на первичном рынке недвижимости. Вторичка дорожала вслед за новостройками, но более сдержанными темпами.«На вторичном рынке продолжается ценовая стагнация, цены за месяц увеличились лишь на 1,1%. Продавцы все так же аккуратно индексируют цены после рекордного роста в прошлом году. В то же время в отдельных городах, в первую очередь, южных, отмечается существенный рост цен нового предложения, - отмечает Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – В 2020 году льготная ипотека значительно разогнала цены на первичном рынке, в результате чего часть покупателей уже сместила внимание на вторичку. Повышение ключевой ставки ЦБ до 6,5% делает невозможным удержание средних ставок по жилищным кредитам на новостройки ниже «льготных» 7%, поэтому в перспективе ипотека существенно подорожает, что еще больше повысит интерес покупателей ко вторичному рынку».Фото: «Номер один»

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