В центре Улан-Удэ городские лесничие превратили деревья в шары

Такая подрезка не только эстетична, но и помогает росту «скелетных» ветвей



Жаркие дискуссии о том, как подрезать деревья в городе «под кочерыжку» или «чтобы глазу приятно», похоже, завершены в Улан-Удэ. Специалисты «Городского лесничества» провели формовочную подрезку деревьев по улице Ленина, сообщает Комитет городского хозяйства администрации столицы Бурятии.



Кроны яблонь и клёнов сформированы в виде шаров. Такая подрезка эстетична и способствует созданию прочного скелета, равномерного распределения и роста скелетных ветвей.



Стрижка деревьев на этом отрезке улицы проводится дважды за сезон. Подрезка ведется мотоинструментом (бензиновые пилы и мотоножницы), а также ручными секаторами. Работа кропотливая, требующая повышенной внимательности.



К слову, формовочная подрезка проводится не только на главной улице города, но и во всех остальных районах. В частности, по улицам Ботаническая, Борсоева, Бабушкина, Терешковой и другим.



Работа в самом центре Улан-Удэ проводится ночью, чтобы не создавать транспортный коллапс, так как этот участок дороги имеет высокий трафик днем.



Если вы заметили, что деревья или кустарники ограничивают видимость на дороге или закрывают дорожные знаки, можно оставить заявку в интернет-сервисе «Активный горожанин», либо по телефону: 46-76-83.



Фото: ulan-ude-info.ru





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