Налетай, не скупись!

В Улан-Удэ открылась торговая площадка «Ремесленники Бурятии»











Напомним, вопрос о работе ярмарки, где местные ремесленники могли бы представить свои работы, в том числе, на продажу, обсудили предприниматели с главой Бурятии на бизнес-завтраке 24 июля. Алексей Цыденов тогда поручил минпромторгу ускорить работу по открытию этой площадки.



Торговая площадка «Ремесленники Бурятии» будет работать с 3 по 10 августа с 10 до 19:00 часов. На ней представлены изделия из валяной шерсти, сувениры ручной работы из коровьего рога, кости, дерева, стекла, украшения ручной работы из натуральных камней, кожи, полимерной глины, а также сумки и сувениры в национальном стиле, чаи и дикоросы и многое другое.



«Торговая площадка у Музея истории Улан-Удэ открывается ежегодно и дает возможность мастерам народно-художественных промыслов реализовать свою продукцию», - отметила менеджер Центра народно-художественных промыслов Бурятии Надежда Хомякова.



Познакомиться с работами мастеров народно-художественных промыслов можно также благодаря каталогу «Ремесленники Бурятии»:



Площадка организована центром «Мой бизнес». Поддержка ремесленников осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Отметим, мастера народно-художественных промыслов могут зарегистрироваться, как индивидуальные предприниматели или как самозанятые, и получить услуги в центре «Мой бизнес»: от консультаций экспертов по финансовому и маркетинговому планированию до участия в акселерационных и образовательных проектах, различных выставках, размещение на электронных торговых площадках.



Фото: egov-buryatia.ru

В Улан-Удэ на территории Музея истории города (Ленина, 26) открылась торговая площадка «Ремесленники Бурятии». На ней можно купить уникальные изделия от лучших мастеров республики, свои работы представили 16 авторов, сообщили в пресс-службе правительства республики.Напомним, вопрос о работе ярмарки, где местные ремесленники могли бы представить свои работы, в том числе, на продажу, обсудили предприниматели с главой Бурятии на бизнес-завтраке 24 июля. Алексей Цыденов тогда поручил минпромторгу ускорить работу по открытию этой площадки.Торговая площадка «Ремесленники Бурятии» будет работать с 3 по 10 августа с 10 до 19:00 часов. На ней представлены изделия из валяной шерсти, сувениры ручной работы из коровьего рога, кости, дерева, стекла, украшения ручной работы из натуральных камней, кожи, полимерной глины, а также сумки и сувениры в национальном стиле, чаи и дикоросы и многое другое.«Торговая площадка у Музея истории Улан-Удэ открывается ежегодно и дает возможность мастерам народно-художественных промыслов реализовать свою продукцию», - отметила менеджер Центра народно-художественных промыслов Бурятии Надежда Хомякова.Познакомиться с работами мастеров народно-художественных промыслов можно также благодаря каталогу «Ремесленники Бурятии»: https://msp03.ru/catalog . Связаться с ремесленниками из каталога можно также через портал, используя «Биржу контактов» https://msp03.ru/nhp Площадка организована центром «Мой бизнес». Поддержка ремесленников осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Отметим, мастера народно-художественных промыслов могут зарегистрироваться, как индивидуальные предприниматели или как самозанятые, и получить услуги в центре «Мой бизнес»: от консультаций экспертов по финансовому и маркетинговому планированию до участия в акселерационных и образовательных проектах, различных выставках, размещение на электронных торговых площадках.Фото: egov-buryatia.ru

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