В ВВО началась подготовка к российско-монгольскому военному учению «Селенга-2021»

В учении примут участие подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии



В Восточном военном округе началась подготовка к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2021». В текущем году оно состоится в Монголии в конце сентября - первой половине октября, сообщили в пресс-службе ВВО.



Ранее, в ходе планирующих конференций, делегации ВВО и представители министерства обороны Монголии утвердили сценарий ежегодных совместных учений «Селенга-2021», а также замысел, план предстоящего мероприятия, порядок перемещения и размещения подразделений ВВО на территорию Монголии, перечень культурно-досуговых и спортивных мероприятий, а также мероприятия по недопущению распространения инфекционных заболеваний. Проведена рекогносцировка районов проведения тактического этапа боевой стрельбы.



Учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран, с применением различных тактических приемов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.



В учении планируется задействовать ряд подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия.



Фото: function.mil.ru



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