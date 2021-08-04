В Бурятии добровольцев обучили навыкам для поиска и спасения пропавших людей

Отряд «Лиза Алерт» приглашает вступить в свои ряды всех желающих жителей

Накануне на острове Комсомольском добровольцы провели очередные полевые учения для новичков. Вновь вступивших в ряды добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Республике Бурятия регулярно обучают действующим методикам поиска. Как отметили в пресс-службе отряда, посетить такие учения может любой желающий. Новичков учат работе с компасом, навигатором, правильному общению в радиоэфире, знакомят с картографией и правилами оказания первой помощи. Кроме этого, показывают, как проводить качественный прочес местности и работать на отклик.

- Для нас важно, чтобы новые люди не боялись выезжать на поиск. Ведь когда новички приходят, им кажется, что они ничего не умеют, а те, кто уже в отряде - все супер-профессионалы. Обученные и опытные люди есть, но каждый вновь пришедший человек может также всему научиться, - рассказала Елена Косова, руководитель пресс-службы отряда.

«ЛизаАлерт» - большой и слаженный механизм, который работает не только в рамках одного региона. К отдельному взятому поиску могут подключаться люди со всех уголков страны - в этом уникальность алгоритмов и методик отряда. Для эффективного поиска к процессу подключаются совершенно разные специалисты: инфорги, детские прозвонщики, картографы, координаторы, старшие поисковых групп и другие.

Своими впечатлениями о работе отряда и первом поиске поделилась Ольга Стрелкина, руководитель направления «Старший поисковой группы».

- Работу такой большой команды я увидела на своем первом выезде и была потрясена, насколько это мощная и слаженная работа абсолютно незнакомых между собой людей. Картографы были из другого региона, так как у нас на тот момент своего специалиста не было. И девушка Ляйсан прорабатывала карту, определяла два квадрата, где нам предстояло искать без вести пропавшего. Сейчас, спустя почти год, я понимаю, что поиск включал в себя опросы, глубокий анализ, большую информационную работу, словом, был кропотливейший труд. Я каждый раз этому поражаюсь.

К сожалению, тот поиск закончился неблагополучно - человек был найден погибшим. Однако проделанная работа показала свою эффективность. По словам поисковиков, все алгоритмы и методики сформировались не только по итогам поисков, где человек был найден живым, но по большей части после человеческих трагедий.

В отряд постоянно требуются люди. Вступить в ряды «ЛизаАлерт» в Республике Бурятия можно, заполнив анкету в группе отряда в VKontakte, в профиле Instagram, а также позвонив на номер горячей линии 8(800)700-54-52.

Напомним, добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Республике Бурятия был основан 10 февраля 2018 года. Заявки от региона стали поступать с 2013 года и отрабатывались федеральными коллегами дистанционно. За это время принято 652 заявки на поиск, найдены живыми 469 человек.







фото: Лиза Алерт по РБ