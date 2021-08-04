В Забайкалье увековечат память репрессированных командармов

В Чите установят бюсты Героев Советского Союза Григория Штерна и Якова Смушкевича



Региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) Забайкальского края в сентябре этого года установит монументы в память о забытых Героях Советского Союза Григории Штерне и Якове Смушкевиче. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Татьяна Цымпилова. Напомним, зампред также является председателем регионального отделения РВИО, которое создано в Забайкалье в 2018 году.



Как пояснила Татьяна Цымпилова, за время существования организации в России и за ее пределами было создано более 250 монументов. Установка в краевой столице Забайкалья памятников командармам Якову Смушкевичу и Григорию Штерну, Героям Советского Союза - часть такой работы. Для сохранения в памяти многих легендарных советских командующих и офицеров была разработана специальная программа.



Отметим, биографии



Чтобы память о подвиге героев Халхин-Гола не канула в лету, военно-историческое общество делает все, чтобы увековечить их имена. Несмотря на многочисленные заслуги перед Советским Союзом, немногие их помнят, сообщает официальный краевой портал.



«Бюсты сейчас изготавливаются в Тамбове. До конца августа, думаю, в начале сентября мы эти бюсты получим. Торжественную установку бюстов мы планируем провести 19 сентября на мемориале, который посвящен увековечению памяти воинов-забайкальцев погибших на реке Халхин-Гол. Идея замечательная и я думаю, что Забайкальское отделение военно-исторического общества и в дальнейшем будет участвовать в таких мероприятиях»,- сказала Татьяна Цымпилова.



Кроме этого, сейчас региональное отделение РВИО занимается установкой мемориальных досок героям-забайкальцам и полным кавалерам Ордена Славы. Региональное отделение уже получило в этом году 19 досок. И в начале сентября они будут торжественно открыты на территории края.



Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края Региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) Забайкальского края в сентябре этого года установит монументы в память о забытых Героях Советского Союза Григории Штерне и Якове Смушкевиче. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Татьяна Цымпилова. Напомним, зампред также является председателем регионального отделения РВИО, которое создано в Забайкалье в 2018 году.Как пояснила Татьяна Цымпилова, за время существования организации в России и за ее пределами было создано более 250 монументов. Установка в краевой столице Забайкалья памятников командармам Якову Смушкевичу и Григорию Штерну, Героям Советского Союза - часть такой работы. Для сохранения в памяти многих легендарных советских командующих и офицеров была разработана специальная программа.Отметим, биографии Григория Штерна Якова Смушкевича тесно связаны с Забайкальем, а их судьба трагична. В 1939 году Смушкевич и Штерн сыграли важнейшую роль в противостоянии на реке Халхин-Гол. Благодаря их стараниям и командному опыту удалось остановить агрессию профашистской Японии и обезопасить дальневосточные рубежи страны. По неизвестным до сих пор причинам 7 июня 1941 года Штерн был арестован, а на следующий день, находящийся на лечении в госпитале, Смушкевич. А 28 октября этого же года они были расстреляны.Чтобы память о подвиге героев Халхин-Гола не канула в лету, военно-историческое общество делает все, чтобы увековечить их имена. Несмотря на многочисленные заслуги перед Советским Союзом, немногие их помнят, сообщает официальный краевой портал.«Бюсты сейчас изготавливаются в Тамбове. До конца августа, думаю, в начале сентября мы эти бюсты получим. Торжественную установку бюстов мы планируем провести 19 сентября на мемориале, который посвящен увековечению памяти воинов-забайкальцев погибших на реке Халхин-Гол. Идея замечательная и я думаю, что Забайкальское отделение военно-исторического общества и в дальнейшем будет участвовать в таких мероприятиях»,- сказала Татьяна Цымпилова.Кроме этого, сейчас региональное отделение РВИО занимается установкой мемориальных досок героям-забайкальцам и полным кавалерам Ордена Славы. Региональное отделение уже получило в этом году 19 досок. И в начале сентября они будут торжественно открыты на территории края.Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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