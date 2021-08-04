В Забайкалье восстановили движение по Транссибу

В одном месте после подмыва путей, в другом после столкновения двух грузовых поездов



В Забайкалье сегодня в 07:55 (мск) восстановлено движение поездов по одному пути перегона Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в результате столкновения двух грузовых составов и последующего схода 10 вагонов обоих поездов, сообщила пресс-служба ЗабЖД.



Задержанные в результате схода пассажирские поезда №62 сообщением Москва-Владивосток, №12 сообщением Самара-Владивосток отправлены по маршруту следования. РЖД принимает меры для их скорейшего ввода в график движения.Восстановительные работы на месте схода продолжаются, в них участвуют 340 сотрудников путевого комплекса.



Напомним, сегодня ночью на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. В результате с рельсов сошли 10 вагонов обоих поездов. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути. Движение на перегоне было временно приостановлено. Для ликвидации последствий происшествия к месту направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка, оперативное подразделение Экоспаса, экологические лаборатории. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге и в РЖД работают оперативные штабы.



Также сегодня в 3:34 (мск) завершены восстановительные работы на перегоне Бурея – Домикан двухпутного электрифицированного участка Украина – Архара Забайкальской железной дороги, где из-за значительного подъема уровня воды в реках Амурской области произошли подмывы железнодорожного пути. Для движения поездов был закрыт один путь.



Пассажирские поезда следовали в соответствии с расписанием по соседнему пути. Движение грузовых поездов было организовано также по соседнему пути. Для обеспечения максимального объема пропуска грузопотока применялась технология движения соединенных поездов.



В настоящее время движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме.



Для проведения восстановительных работ на перегон были направлены противоразмывные поезда со станций Завитая, Белогорск, Михайло-Чесноковская, Бурея, Архара, для отсыпки основания насыпи доставлены более 50 вагонов с бутовым камнем, бетонными блоками и щебнем. На месте работали технические средства путевых машинных станций, в том числе подъемный кран и выправочно-подбивочно-отделочная машина. В ликвидации последствий подмывов были заняты более 320 сотрудников путевого комплекса.



Фото: zabzd.rzd.ru



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