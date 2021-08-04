Очистные сооружения в Выдрино обещают построить до конца года

Их запуск состоится в 2022 году



В Бурятии началось строительство очистных сооружений в поселке Выдрино, сообщил зампред правительства Евгений Луковников. Это первые очистные, которые будут построены в республике в рамках поручения президента России Владимира Путина.

«Сейчас подрядчик проводит первые подготовительные работы. На сегодня вырыт котлован под пожарные резервуары, ведутся работы по установке фундамента самого модуля очистных сооружений и устройству сетей. На сегодня подрядная организация заключила договор на поставку самих модульных очистных сооружений, дизельной электростанции, дренажной насосной станции и остального оборудования. Что касается технических условий, то они от энергетиков получены, все будет на электрическом отоплении и энергоснабжении», - рассказал зампред.



По словам Евгения Луковникова, завершить строительство очистных сооружений в Выдрино планируется в ноябре этого года, запуск начнется в 2022 году с наступлением тепла, когда можно будет организовать все технологические процессы их работы.



Напомним, в марте этого года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ (Пр-454)



Контракт на строительство очистных в Выдрино выиграла небезызвестная «Бурятпроектреставрация», засветившаяся



Пока же в районе Выдрино продолжается



Фото: с личной страницы Евгения Луковникова



«Сейчас подрядчик проводит первые подготовительные работы. На сегодня вырыт котлован под пожарные резервуары, ведутся работы по установке фундамента самого модуля очистных сооружений и устройству сетей. На сегодня подрядная организация заключила договор на поставку самих модульных очистных сооружений, дизельной электростанции, дренажной насосной станции и остального оборудования. Что касается технических условий, то они от энергетиков получены, все будет на электрическом отоплении и энергоснабжении», - рассказал зампред.По словам Евгения Луковникова, завершить строительство очистных сооружений в Выдрино планируется в ноябре этого года, запуск начнется в 2022 году с наступлением тепла, когда можно будет организовать все технологические процессы их работы.Напомним, в марте этого года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ (Пр-454) выделить Бурятии 14 млрд. рублей на строительство и реконструкцию 21 очистного сооружения. Работы по всем объектам должны быть завершены к 2024 году.Контракт на строительство очистных в Выдрино выиграла небезызвестная «Бурятпроектреставрация», засветившаяся в скандале с торгами по онкодиспансеру в Улан-Удэ. Компания согласилась выполнить работы за 86 млн рублей при стартовой цене в 92 миллиона.Пока же в районе Выдрино продолжается массовый сброс неочищенных бытовых стоков в реку Снежная и в Байкал, что приводит к развитию в озере спирогиры и сине-зеленых водорослей.Фото: с личной страницы Евгения Луковникова

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