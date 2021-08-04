В Улан-Удэ 5 августа начнут подавать горячую воду

Горячая вода в дома и квартиры может поступить в разное время в зависимости от их расположения, этажности строений и других условий







В Улан-Удэ завтра с восьми утра начнется подача горячей воды в 1338 многоквартирных домов, запитанных от ТЭЦ-1. Отключение ТЭЦ- 1 позволило провести капремонт на городских тепломагистралях, обновить обветшавшие участки трубопроводов и продлить срок их эксплуатации, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Управляющие компании, если в их дома вовремя не придет горячая вода, должны составить акт для перерасчета оплаты за горячую воду. Об этом на планерном совещании администрации Улан-Удэ рассказал Александр Тюрюханов, первый заместитель председателя по жилищно-коммунальному комплексу Комитета городского хозяйства.



«Управляющим организациям необходимо там, где вовремя не будет горячей воды составить акт, чтобы в интересах жителей сделали перерасчет и чтобы люди в квитанциях не видели начисления за непоставляемую услугу. Просьба обратить на это особое внимание», – отметил он.



Подавать воду будут поэтапно: горячая вода в дома и квартиры жителей города может поступать в разное время в зависимости от их расположения, этажности строений, состояния инженерных коммуникаций, готовности управляющих организаций и зданий к подключению.



По вопросам подачи горячего водоснабжения, необходимо обращаться в диспетчерскую службу ТГК-14 по телефону: 46-69-37.



Фото: ulan-ude-info.ru



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